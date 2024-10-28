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Пакистанские талибы* похитили российского путешественника и требуют выкуп

28 октября 2024, 18:11
Фото: iStock/Juleta Martirosyan

Фото: iStock/Juleta Martirosyan

Боевики пакистанской группировки «Хафиз Гюль Бахадур» похитили российского тревел-блогера Васю Щупальце (настоящее имя Игорь Бабко) и требуют выкуп. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Местные СМИ пишут, что талибы* требуют выкуп за похищенного гражданина России. При этом российское посольство в Пакистане пока не комментировало данный инцидент.

По данным канала, велотурист отправился с страну, чтобы снять новый ролик для своего блога. Однако 24 октября он перестал выходить на связь. 26 октября родственники забили тревогу и начали искать молодого человека. Известно, что последний раз он выходил на связь в городе Дера-Исмаил-хан.



Отмечается, что Вася Щупальце отправился в велопоход по странам Азии и Кавказа. Он объехал Индию, Монголию, Афганистан и другие государства региона. Конечной точкой его путешествия стал Пакистан.

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#пакистан
На камеру попал прилёт БПЛА Железногорске Курской области
В сеть попало видео атаки беспилотника в Железногорск Курской области
28 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

Около дороги в Железногорске в Курской области упал беспилотник. Происшествие попало в объективы камер.
На видеозаписи видно, что дрон пикирует в нескольких метрах от проезжающих рядом автомобилей, сообщает Телеграм-канал Baza. Беспилотник упал недалеко от асфальтированной дороги. Разлетевшиеся осколки, к счастью, не задели автомобилистов, которые передвигались в тот момент по пути.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов проинформировал, что в регионе сбили уже восемь беспилотников самолётного типа.

«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно!» — говорит губернатор своих социальных сетях.

По словам Смирнова, 28 октября утром в Льговском районе украинский коптер нанёс удар по автомобилю местного жителя. На транспортное средство скинули пару взрывных устройств, из-за чего погибло двое людей, сидевших в машине.



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Бастрыкин поручил помочь полиции Азербайджана расследовать убийство актёра Ткача
28 октября 2024, 17:38

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил работникам ведомства оказать помощь азербайджанским коллегам в расследовании убийства актёра Иосифа Ткача. Его самого и его супругу на прошлой неделе убили в Баку.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе СК России. Подчёркивается, что помощь полиции Азербайджана будет оказываться с учётом подписанных двусторонних межведомственных соглашений между СК России и Генеральной прокуратурой Азербайджана, а также уже имеющегося опыта эффективного сотрудничества. Осуществлять взаимодействие будет управлению правового обеспечения и международного сотрудничества.

Напомним, на прошлой неделе подозреваемый в убийстве актёра Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены проник в их дом в Баку с целью ограбления. Артисту злоумышленник перерезал горло, а женщине нанёс несколько ударов по голове, от которых она скончалась.

Российскому зрителю Ткач известен по работе в телесериале «Граф Крестовский».

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В Воронеже трое строителей погибли при падении в шахту лифта
28 октября 2024, 17:08

Фото: istockphoto/ilkercelik

В Воронеже произошла трагедия на строительной площадке. Трое рабочих разбились насмерть, упав в шахту лифта в строящемся доме.
Инцидент произошёл сегодня, 28 октября, при строительстве многоэтажного дома в Ленинском районе областной столицы, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ. По предварительной информации, трое мужчин сорвались и упали в шахту лифта с верхнего этажа. От полученных травм все трое рабочих скончались на месте происшествия.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту случившегося. В настоящее время производится осмотр места происшествия, устанавливаются все подробности и обстоятельства несчастного случая. Также будет проверено соблюдение на стройке требований законодательства в области охраны труда.

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99-летняя мать экс-премьера России Егора Гайдара скончалась от несчастного случая
В Москве умерла 99-летняя мать Егора Гайдара
28 октября 2024, 16:57

Фото: iStock/Ruslan Danyliuk

Мать бывшего премьер-министра России, экономиста Егора Гайдара Ариадна Бажова умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что с женщиной произошёл несчастный случай. Накануне вечером она встала с кровати, чтобы дойти до кресла, но упала. Сиделка находилась в этот момент на кухне и поспешила на помощь, услышав крик. Она пыталась поднять Бажову, но всё было тщетно. Тогда она позвонила родственникам подопечной.

Бажову экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у неё перелом шейки бедра и поставили обезболивающий укол. В районе девяти часов утра сиделка пришла навестить больную, но так к тому моменту уже была мертва.

Ариадна Бажова-Гайдар родилась в семье известного русского писателя Павла Бажова 10 августа 1925 года. Она была специалистом по отечественной истории и русско-югославским отношениям XVIII-XIX веков. Издала мемуары о своём отце.

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Сыгравший в «Глухаре» актёр Пономаренко найден мёртвым у себя в квартире
28 октября 2024, 16:46

Фото: istockphoto/NetPix

В своей московской квартире найден мёртвым 49-летний актёр Юрий Пономаренко. Российским зрителям он наиболее известен по роли оперативника в телесериале «Глухарь», где он был партнёром Максима Аверина.
Смерть артиста наступила накануне, 27 октября, передаёт телеграм-канал Mash. По предварительным данным, Пономаренко оступился, упал, разбил голову и скончался от большой потери крови.

Оперативники не обнаружили никаких следов криминала, предсмертной записки также не было. Обстановка в квартире на Высоковольтном проезде не нарушена, из вещей ничего не пропало. Пока основной версией правоохранителей является смерть от несчастного случая. По словам близких покойного актёра, в последнее время он часто злоупотреблял алкоголем.

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Офис Генпрокурора Украины обвинил экс-начальника сил логистики ВСУ в коррупции
28 октября 2024, 16:38

Фото: iStock/alfexe

Офис Генпрокурора Украины обвинил экс-начальника центрального управления продовольственного обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ в коррупции на полсотни миллионов гривен. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что бывший чиновник незаконным путём приобрел активы на общую сумму порядка 56 миллионов гривен. В неё входят автомобиль Toyota 2022 года выпуска, квартира в Киеве и 53 земельных участка в разных регионах Украины.

Имя подозреваемого не раскрывается. Однако местные СМИ уверяют, что речь идёт о полковнике ВСУ Александре Козловском, которого задержали в марте этого года.

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#активы
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Житель ДНР покончил с собой из-за политических разногласий с сыном, служащим в ВСУ
Baza: житель ДНР покончил с собой из-за разногласий с сыном, служащим в ВСУ
28 октября 2024, 16:31

Фото: iStock/SergeyPankratov

Пенсионер из ДНР покончил с собой из-за политических разногласий с сыном, который служит в ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что отношения 66-летнего жителя Макеевки и его сына были очень тяжёлыми. Отец поддерживает Россию, проживает на новых территориях, а сын, тем временем, служит в рядах украинских войск.

Вечером 24 октября родственники разговаривали по телефону, и между ними вспыхнул очередной конфликт. Отец сильно загрустил, после чего решил покончить с собой. Когда тело мужчины обнаружили, рядом с ним лежало ружьё и предсмертная записка.

У погибшего остались две несовершеннолетние приёмные дочери.

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#отец
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Родила из-за маткапитала и издевалась: под Омском младенца с травмами спасли от матери лишь после третьего избиения
28 октября 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

За первые восемь месяцев своей жизни маленький Миша из деревни Халдеевка Омской области пережил множество страданий. Ребенок родился с патологией и мог питаться только через специальный зонд. Уже через месяц его состояние потребовало госпитализации, но по совершенно другой причине. Подробности – в материале «Радио 1».

Истязания ребенка


15 октября маленького Мишу в больницу доставила его мать Ирина. Отец мальчика позже объяснил, что не заметил ничего подозрительного и поверил жене, когда она сказала, что сын ударился, упав с дивана.

Малыш провел сутки без необходимой помощи. Ирина вызвала местного фельдшера только 16 октября, когда мальчик начал задыхаться. Медицинский работник настоял на госпитализации ребенка. Уже в больнице выяснилось, что одна из травм могла возникнуть только в результате того, что руку малыша скрутили и дернули с силой.


Заявления в полицию

Фото: istockphoto/Eva HM
Медики, заподозрившие неладное, обратились в полицию с заявлением о возможном жестоком обращении с ребенком. Однако уголовное дело тогда не было возбуждено, и причастность матери к травмам малыша установить не удалось. Ирина утверждала, что ее младший сын Миша упал с дивана, пока она на минуту вышла в огород.

Миша находился в нейрохирургии до декабря. Вскоре после выписки его снова госпитализировали, на этот раз с сильной простудой. Свидетели сообщали, что Ирина издевалась над сыном на протяжении всего пребывания в больнице, оставляя его без присмотра и проявляя грубость при укладывании и одевании.

10 июня ребенок снова попал в больницу — на этот раз с серьезным переломом бедра. Следствие предполагает, что мать, устав укачивать плачущего малыша, могла потерять контроль и причинить ему вред. Ирина же настаивает, что уснула и случайно выронила сына из рук. После этой истории, семьей Бакулиных заинтересовались силовики. Мать сначала ограничили в родительских правах на Мишу, а спустя полгода лишили их.

Ирина родила сына ради маткапитала


На допросе женщина утверждала, что не планировала второго ребенка, а муж настоял на рождении Миши, чтобы получить материнский капитал. Семья живет в бедности, в доме родителей Ирины, и сама она никогда не имела стабильной работы.

«Я его ненавижу. Старшего сына люблю, а на этого глаза бы мои не смотрели! Я осознаю, что у нас дома ему плохо, лучше будет, если Мишу отправят в семью, где его полюбят», — заявила нерадивая мать.

Что известно о семье


У Ирины всего четыре класса образования. В детстве ее воспитанием также никто не занимался должным образом. После переезда из Казахстана в деревню рядом с начальной школой ее мать решила, что возить дочь на занятия в соседнее село слишком сложно, и отказалась от этой идеи. В результате к 31 году Ирина едва умеет читать и писать.

Ее муж работает оператором на агропредприятии, получает небольшую зарплату. Тем не менее, местные жители в целом хорошо отзываются о семье. Как это часто бывает, никто не замечал проблем. При проверках органы опеки отмечали, что в доме, хотя и бедно, но чисто. Однако это противоречит заключению врачей, обследовавших Мишу. Один из диагнозов мальчика при его изоляции от семьи — белково-энергетическая недостаточность, что указывает на его истощение и длительное голодание.

Ребенка истязали на протяжении 8 месяцев, его жизнь постоянно подвергались опасности.

Уже после того, как ребенка изъяли из семьи, Ирина призналась, что муж часто пьет и избивает ее.

«Сначала, когда мы только с ним познакомились, казался нормальным человеком. А потом, когда я забеременела еще первым ребенком, начал сильно пить и бить меня. И со вторым ребенком то же самое. Удивляюсь, как они у меня еще нормальными родились», — заявила женщина.

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Экс-участник шоу «Голос 60+» домогался 12-летней школьницы
28 октября 2024, 16:22

Фото: iStock/juriskraulis

Экс-участника «Голоса 60+» из Уфы подозревают в домогательствах к 12-летней школьнице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 66-летний Александр Корнейчук через соцсети связался с 12-летней девочкой и предложил её обмениваться интимными фотографиями и видео. Девочка согласилась и прислала первый ролик, мужчина отправил ей откровенные фотографии в ответ. Через некоторое время родители узнали, чем занимается их ребёнок и обратились в полицию.

Мужчину оперативно задержали и отправили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях, совершённых в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Свою вину Корнейчук полностью признал.

Александр Корнейчук является джазовым гитаристом. Он играл в различных коллективах в филармонии в Башкирии. В 2021 году принял участие в шоу «Голос 60 », однако никуда не прошёл. В последние годы давал онлайн-уроки игры на гитаре.

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