Пакистанские талибы* похитили российского путешественника и требуют выкуп

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Боевики пакистанской группировки «Хафиз Гюль Бахадур» похитили российского тревел-блогера Васю Щупальце (настоящее имя Игорь Бабко) и требуют выкуп. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Местные СМИ пишут, что талибы* требуют выкуп за похищенного гражданина России. При этом российское посольство в Пакистане пока не комментировало данный инцидент.
По данным канала, велотурист отправился с страну, чтобы снять новый ролик для своего блога. Однако 24 октября он перестал выходить на связь. 26 октября родственники забили тревогу и начали искать молодого человека. Известно, что последний раз он выходил на связь в городе Дера-Исмаил-хан.
Отмечается, что Вася Щупальце отправился в велопоход по странам Азии и Кавказа. Он объехал Индию, Монголию, Афганистан и другие государства региона. Конечной точкой его путешествия стал Пакистан.
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По данным канала, велотурист отправился с страну, чтобы снять новый ролик для своего блога. Однако 24 октября он перестал выходить на связь. 26 октября родственники забили тревогу и начали искать молодого человека. Известно, что последний раз он выходил на связь в городе Дера-Исмаил-хан.
Отмечается, что Вася Щупальце отправился в велопоход по странам Азии и Кавказа. Он объехал Индию, Монголию, Афганистан и другие государства региона. Конечной точкой его путешествия стал Пакистан.
Читайте также
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Бортников: Россия близка к снятию с талибов* статуса террористов
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Анастасия Чинкова