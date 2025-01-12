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Володин раскрыл, стоит ли ждать полного запрета видеоигр в России

Володин: ГД продолжит обсуждать регулирование деструктивного контента в играх
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Госдума продолжит обсуждать тему борьбы с деструктивным контентом в видеоиграх. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что эта тема заинтересовала многих депутатов. К обсуждению планируется подключить родительское сообщество, учителей, психологов и всех заинтересованных.

Володин указал, что ряд СМИ пишет о полном запрете видеоигр в России. По словам политика, об этом речи не идёт.



Также парламентарий отметил, что за последние несколько лет произошёл ряд случаев с нападением детей на сверстников и учителей в школах. Выяснилось, что их действия были спровоцированы компьютерными играми. Володин подчеркнул, что дети перестают видеть грань между виртуальным миром и реальностью, что приводит к плохим последствиям.

Отдельно председатель Госдумы указал, что в рассматриваемом законопроекте идёт речь о запрете пропаганды смены пола, ЛГБТ* и употребления наркотических веществ, которые часто фигурируют в видеоиграх.

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«Эксмо» сняло с продажи книгу о спасении еврейских детей из-за одной фразы
«Эксмо» сняло с продажи книгу «Дети Ирены» о спасении еврейских детей
12 января 2025, 08:09

Фото: iStock/Canetti

Российское книжное издательство «Эксмо» сняло с продажи книгу Тилар Маццео «Дети Ирены» о спасении еврейских детей из гетто в годы Второй мировой войны. Поводом стала одна фраза, сообщается на официальном сайте компании.
Отмечается, что читатели обратили внимание на одну фразу в книге, в результате чего было принято решение о снятии её с продажи. Больше это произведение не поставляется в книжные магазины.

В «Эксмо» не указали, о какой фразе идёт речь. Однако предполагается, что читатели были возмущены фрагментов, в котором повествуется о якобы актах изнасилования жительниц города Краков в Польше советскими военными.

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Минобр Украины хочет отменить обязательное изучение физики, биологии и химии
12 января 2025, 07:34

Фото: iStock/Aree Sarak

Минобразования Украины намерено сделать необязательными изучение физики, биологии и химии в старших классах. Об этом пишет местное издание «Страна.ua», ссылаясь на заявление ведомства.
Отмечается, что помимо указанных необязательными также планируют сделать зарубежную литературу, всемирную историю, гражданское образование и географию. При этом обязательными останутся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физкультура и «Защита Украины». Такие нововведения хотят внедрить в учебный процесс учеников 10, 11 и 12 классов.

Издание уточняет, что в министерстве образования рассматривают возможность введения профильного образования, что позволит школьникам самостоятельно выбрать профиль обучения: физико-математический, общественно-гуманитарный и языковой.

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#минобразования
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Депутат Нилов: в России могут ввести четырехдневную рабочую неделю
12 января 2025, 04:14

Фото: iStock/Weedezign

По словам главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, в России могут ввести четырехдневную рабочую неделю. Об этом депутат рассказал РИА Новости.
«Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей - это просто будет сделать невозможно», — заявил Нилов изданию.

Как пример депутат привел врачей, которые не смогут вести работу из дома и им придется придерживаться нынешних графиков. При этом компенсировать один рабочий день можно с помощью технологий. С помощью искусственного интеллекта можно будет не только сократить рабочую неделю, но и повысить производительность труда и увеличить зарплаты.

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#зарплаты
#депутат
#россия
#работа
#неделя
#госдума
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На «Уроке цифры» школьникам расскажут о кибербезопасности в области ИИ
11 января 2025, 18:51

Фото: istockphoto/Pro2sound

С 13 января по 2 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» пройдёт урок от компании «Лаборатория Касперского». Темой занятия будет «Кибербезопасность и искусственный интеллект».
Организаторами проекта выступают министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с основными российскими компании в сфере информационных технологий.

Урок адресован учащимся с первого по 11-й классы и ориентирован на формирование у них основных навыков в области цифровой экономики, а также раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Школьники получат представление о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе, а также о том, как эти возможности используют кибермошенники.

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» будет состоять из нескольких интерактивных заданий-тренажеров. По сюжету Урока герои оказываются в различных ситуациях, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания различаются по степени сложности для учеников младших, средних и старших классов. Школьникам 1 - 4 классов предстоит научиться создавать простые запросы при работе с ИИ, ученики 5 - 9 классов узнают, как обучаются алгоритмы ИИ, а старшеклассники научатся работать с ИИ-ботами.

Благодаря прохождению урока, у учеников будут развиваться навыки критического мышления, креативность и цифровая грамотность.

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#лаборатории
#ученики
#минцифры
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#рф
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Победивший в рукопашной солдата ВСУ штурмовик из Якутии стал Героем России
11 января 2025, 18:23

Фото: istockphoto/zim286

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору ВС РФ из Якутии Андрею Григорьеву. Документ опубликован на сайте Кремля.
В начале января в социальных сетях распространилась запись нашлемной камеры солдата ВСУ, на которой запечатлены кадры его рукопашной схватки на ножах с российским штурмовиком, которым был Григорьев. Боец ВС РФ одержал в противостоянии победу. По его просьбе он оставил поверженного противника, чтобы дать тому «умереть спокойно».

В указе отмечается, что высокой награды российский боец удостоен за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Сам Григорьев был очень удивлён, когда брат позвонил ему и сказал, что он стал Героем России.

«Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения», — сказал штурмовик корреспонденту RT.

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#вс рф
#запись
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В России пройдёт серия детских конкурсов по Правилам дорожного движения
11 января 2025, 17:29

Фото: istockphoto/LadadikArt

В России пройдёт ряд конкурсов по Правилам дорожного движения. Они направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий и приурочены ко Всемирному Дню изобретателя автомобиля.
Всемирный День изобретателя автомобиля отмечается 29 января. Первый автомобиль был изготовлен в 1885 году изобретателем Карлом Бенцем. Это был двухместный экипаж, имевший три больших спицованных колеса и четырехтактный мотор на бензине и с водным охлаждением.

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» и его президент Ольга Едыкина проводят IV Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «АВТО-БУМ», IV Всероссийский конкурс стихов и песен об автомобиле «АЗБУКА АВТОМОБИЛЯ» и IV Всероссийский конкурс видео-работ и презентаций «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!».

Конкурсы проводятся в период с 28.12.2024 г. по 28.02.2025 г. Их целью является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Вся информация об организации и условиях проведения конкурсов будет размещена на сайтах фонда www.fond-edykina.ru; new.fond-edykina.ru, а также в социальных сетях.

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#пдд
#профилактика
#фонд
#информация
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В Крыму идёт массированная DDoS-атака на крупнейших операторов связи
11 января 2025, 16:37

Фото: istockphoto/welcomia

В Крыму идёт массированная атака на крупных региональных операторов фиксированной и мобильной связи. Некоторые сервисы из-за этого могут работать некорректно либо быть недоступны для пользователей.
Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Кроме того, DDoS-атаке подверглись вычислительные системы инфраструктуры операторов связи в Херсонской области. Целью хакерских атак является предельная загрузка систем, которая вызывает сбои в их работе. Отмечается, что технические специалисты регионов проводят все необходимые мероприятия и успешно противостоят атакам.

За первую половину 2024 года количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 тысяч. Это на 16% больше, чем за весь 2023 год. Эксперты полагают, что в нынешнем году снижения количества хакерских атак ожидать не стоит.

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#мероприятия
#специалисты
#крым
#служба
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Прощание с актрисой Добровольской пройдёт 14 января в МХТ им. Чехова
11 января 2025, 16:17

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской состоится 14 января в Московском Художественном театре им. А. П. Чехова. Похоронят артистку на столичном Троекуровском кладбище.
Об этом РИА Новости рассказали в театре. Евгения Добровольская скончалась 10 января в паллиативном центре, где она находилась с декабря 2024 года. В 2022 году у артистки было выявлено онкологическое заболевание. Болезнь была обнаружена на поздней стадии и уже не поддавалась лечению.

Актриса продолжала бороться и не оставляла надежду. Она ни с кем не делилась своими проблемами со здоровьем и до самого последнего момента продолжала выступать в театре, пока это было возможно. В последний раз артистка появилась на сцене 23 июня 2024 года в спектакле «Космос». В декабре Добровольскую поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила свой 60-й день рождения.

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#космос
#болезнь
#день рождения
#актриса
#новости
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Маск: Мозговой имплант Neuralink успешно вживлён третьему пациенту
11 января 2025, 15:32

Фото: istockphoto/sasha85ru

Компания Neuralink успешно имплантировала свой микрочип в мозг уже третьего пациента. Об этом заявил американский изобретатель, предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Об этом он рассказал в интервью директору Stagwell Марку Пенну, которое транслировалось в социальной сети Х. По словам Маска, сейчас есть три человека с вживлёнными в мозг нейро-имплантами, и все чипы «хорошо работают». Также он рассказал о планах вживить в 2025 году имплант ещё 25-30 людям.

Впервые Neuralink вживила человеку нейрочип в январе 2024 года. Тогда к концу февраля полностью парализованный Нолан Арбо научился силой мысли научился управлять курсором компьютерной мыши. Затем он показал, как играет онлайн в шахматы и компьютерные игры. Ещё один пациент получил имплант в августе этого года.

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#игры
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