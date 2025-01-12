Володин раскрыл, стоит ли ждать полного запрета видеоигр в России

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Госдума продолжит обсуждать тему борьбы с деструктивным контентом в видеоиграх. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что эта тема заинтересовала многих депутатов. К обсуждению планируется подключить родительское сообщество, учителей, психологов и всех заинтересованных.
Володин указал, что ряд СМИ пишет о полном запрете видеоигр в России. По словам политика, об этом речи не идёт.
Также парламентарий отметил, что за последние несколько лет произошёл ряд случаев с нападением детей на сверстников и учителей в школах. Выяснилось, что их действия были спровоцированы компьютерными играми. Володин подчеркнул, что дети перестают видеть грань между виртуальным миром и реальностью, что приводит к плохим последствиям.
Отдельно председатель Госдумы указал, что в рассматриваемом законопроекте идёт речь о запрете пропаганды смены пола, ЛГБТ* и употребления наркотических веществ, которые часто фигурируют в видеоиграх.
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Володин указал, что ряд СМИ пишет о полном запрете видеоигр в России. По словам политика, об этом речи не идёт.
Также парламентарий отметил, что за последние несколько лет произошёл ряд случаев с нападением детей на сверстников и учителей в школах. Выяснилось, что их действия были спровоцированы компьютерными играми. Володин подчеркнул, что дети перестают видеть грань между виртуальным миром и реальностью, что приводит к плохим последствиям.
Отдельно председатель Госдумы указал, что в рассматриваемом законопроекте идёт речь о запрете пропаганды смены пола, ЛГБТ* и употребления наркотических веществ, которые часто фигурируют в видеоиграх.
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Анастасия Чинкова