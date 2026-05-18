В Вознесенском соборе Новосибирска служитель выгнал пожилую женщину на холод

18 мая 2026, 17:16

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Священнослужитель, громко ругаясь, выгнал пожилую женщину из Вознесенского кафедрального собора Новосибирска. Об этом сообщила местная жительница.





В разговоре с Om1 Новосибирск женщина рассказала, что в храме на лавочке сидели мужчина и пожилая женщина, которые обычно просят милостыню на улице. Спустя некоторое время прихожанка услышала конфликт.





«Ругань оказалась не между прихожанами, а один из работников церкви — у него был огромный крест, и он проходил за алтарь — выгонял бабушку, руганью и силой пытался ее поднять и выгнать из храма. Пенсионерка восклицала, что на улице холодно, и спрашивала, почему выгоняют только ее. В ответ служитель громко сказал: "Надоела ты мне"», — поделилась подробностями очевидица.