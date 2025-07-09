В Госдуму внесут проект о повышении штрафов за продажу алкоголя рядом со школами

09 июля 2025, 08:12

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Заксобрание Амурской области подготовило законопроект, который предполагает увеличение штрафов за продажу алкоголя вблизи образовательных, медицинских и спортивных учреждений до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Об этом сообщил сенатор от региона Артём Шейкин, пишет РИА Новости.





По словам Шейкина, законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Он направлен на усиление превентивного эффекта наказания за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной продукции. В частности, предлагается приравнять штрафы за продажу алкоголя в запрещенных зонах к санкциям за продажу алкоголя в полимерной таре объемом свыше 1,5 литра.





«Нарушением особых требований является продажа алкогольных напитков вблизи образовательных и медицинских учреждений, на вокзалах, в аэропортах, на массовых мероприятиях, а также несовершеннолетним», — уточнил сенатор.