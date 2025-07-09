В российских школах введут новые правила для контрольных и практических работ

09 июля 2025, 04:28

Минпросвещения введет с 1 сентября единые нормы времени на контрольные работы в школах

Фото: iStock/Drazen Zigic

С 1 сентября 2025 года в российских школах будут введены единые временные нормативы для выполнения контрольных и практических работ. Минпросвещения РФ утвердило правила, согласно которым продолжительность таких заданий будет строго регламентирована, сообщает РИА Новости.