В российских школах введут новые правила для контрольных и практических работ
С 1 сентября 2025 года в российских школах будут введены единые временные нормативы для выполнения контрольных и практических работ. Минпросвещения РФ утвердило правила, согласно которым продолжительность таких заданий будет строго регламентирована, сообщает РИА Новости.
Согласно новым нормам, контрольные работы должны выполняться школьниками в течение одного или двух уроков, при этом длительность каждого из них не должна превышать 45 минут. Для практических работ, не представляющих собой форму контроля, установлен лимит в один урок той же продолжительности.
Уточняется, что общий объем учебного времени, выделяемый на все виды проверочных работ по конкретному предмету в течение учебного года, не должен превышать 10% от общего количества часов, отведенных на изучение этой дисциплины в соответствующем классе.
Читайте также: