В российском городе легковушка влетела в метро, выбив двери
В Новосибирске легковой автомобиль врезался в наземный вестибюль станции метро «Золотая нива». Инцидент произошёл на улице Кошурникова. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам свидетелей, водитель белого седана не справился с управлением. Машина выбила двери и частично оказалась в помещении. По предварительной информации, в момент происшествия на лестнице и в непосредственной близости от входа никто не находился. Это обстоятельство предотвратило возможные жертвы. В результате инцидента никто не пострадал.
Водитель самостоятельно покинул автомобиль. Он объяснил, что произошёл внезапный отказ тормозной системы, и он не смог остановить транспортное средство. На месте сейчас работают оперативные службы, включая спасателей и сотрудников ГИБДД. Вход в метро перекрыли для обеспечения безопасности и проведения необходимых работ.
