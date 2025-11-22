В российском городе легковушка влетела в метро, выбив двери

22 ноября 2025, 21:08

В Новосибирске автомобиль врезался в вестибюль станции метро «Золотая Нива»

Фото: Istock/hank5

В Новосибирске легковой автомобиль врезался в наземный вестибюль станции метро «Золотая нива». Инцидент произошёл на улице Кошурникова. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».