В российском городе пьяный водитель спровоцировал падение автомобиля в котлован

В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали после падения машины в котлован
Фото: Istock/Bespalyi

В Нижнем Новгороде легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся в котловане, заполненном водой. В результате аварии четыре человека получили травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.



Происшествие случилось в ночь на 22 ноября на улице Генерала Зимина. По предварительной информации, 24-летний водитель за рулём ВАЗ-2115 не заметил глубокую яму на проезжей части и наехал на неё, что привело к опрокидыванию машины.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили, что шофёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. Сотрудники полиции составили в отношении его административный протокол. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

Ольга Щелокова

