В российском городе пьяный водитель спровоцировал падение автомобиля в котлован

22 ноября 2025, 21:54

В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали после падения машины в котлован

Фото: Istock/Bespalyi

В Нижнем Новгороде легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся в котловане, заполненном водой. В результате аварии четыре человека получили травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.