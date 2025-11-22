В российском городе пьяный водитель спровоцировал падение автомобиля в котлован
В Нижнем Новгороде легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся в котловане, заполненном водой. В результате аварии четыре человека получили травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Происшествие случилось в ночь на 22 ноября на улице Генерала Зимина. По предварительной информации, 24-летний водитель за рулём ВАЗ-2115 не заметил глубокую яму на проезжей части и наехал на неё, что привело к опрокидыванию машины.
В региональной Госавтоинспекции подтвердили, что шофёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. Сотрудники полиции составили в отношении его административный протокол. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.
