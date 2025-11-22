В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП
В Подмосковье сотрудники полиции разыскивают водителя автомобиля Hyundai, который сбил 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Трагедия произошла 22 ноября в городе Озёры на улице Ленина. По предварительной информации ГИБДД, молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент иномарка совершила наезд на подростка. В результате ДТП 17-летний пешеход погиб на месте.
Водитель, который управлял Hyundai, не оказал помощь пострадавшему и покинул улицу Ленина. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Они выясняют личность водителя и разыскивают его. По факту гибели подростка полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
