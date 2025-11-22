В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП

22 ноября 2025, 21:20

В Подмосковье полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП

Фото: Istock/z1b

В Подмосковье сотрудники полиции разыскивают водителя автомобиля Hyundai, который сбил 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.