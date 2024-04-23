В «Гостином дворе» состоится» Международная выставка BUILD SCHOOL

Фото: istockphoto/Urbanscape
Союз архитекторов России совместно с Союзом московских архитекторов проведет в Выставочном комплексе «Гостиный двор» в Москве» VIII Международную выставку BUILD SCHOOL. Мероприятие пройдет с 13 по 15 ноября 2024 года.
Выставка такого рода является единственной в России. В рамках мероприятия будут охвачены все аспекты проектирования, строительства, модернизации и оснащения школьных и дошкольных образовательных учреждений. Программа организована при поддержке Минстроя России, Минпромторга РФ, Правительства Москвы, Москомархитектуры и Минпросвещения РФ.
Гости выставки смогут познакомиться с экспозициями строительных и отделочных материалов, инженерным, техническим и спортивным оборудованием, мебелью, освещением, которые необходимы для комфортного учебного процесса.
С более подробной информацией о предстоящем событии можно ознакомиться на сайте.
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Гости выставки смогут познакомиться с экспозициями строительных и отделочных материалов, инженерным, техническим и спортивным оборудованием, мебелью, освещением, которые необходимы для комфортного учебного процесса.
С более подробной информацией о предстоящем событии можно ознакомиться на сайте.
Читайте также:
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Анастасия Хохлова