Во «ВкусВилле» в руках покупателя взорвалась бутылка с газированной водой

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В магазине «ВкусВилл» в Москве взорвалась бутылка с газировкой прямо в руках покупателя. Об этом пишет Telegram-канал «Это Москва».
По данным издания, мужчина взял стеклянную бутылку с газированной водой и пошел с ней на кассу. Однако в какой-то момент емкость взорвалась. Разлетевшиеся осколки поранили покупателю шею и лоб, а также повредили стоящие рядом бутылки.
По словам мужчины, в магазине ему оказывать помощь отказались. Теперь пострадавший собирается обратиться в суд.
Ранее торговая сеть «ВкусВилл» приостановила розничные продажи кейс-торта «ДэнБош» из-за жалобы о попадании в десерт стекла до выяснения обстоятельств произошедшего.
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По словам мужчины, в магазине ему оказывать помощь отказались. Теперь пострадавший собирается обратиться в суд.
Ранее торговая сеть «ВкусВилл» приостановила розничные продажи кейс-торта «ДэнБош» из-за жалобы о попадании в десерт стекла до выяснения обстоятельств произошедшего.
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Элина Позднякова