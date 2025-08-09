Подозреваемых в незаконных археологических поисках арестовали в Калининграде
В Калининграде суд арестовал двоих подозреваемых в незаконных археологических поисках и рубке леса. Об этом сообщает ТАСС.
По данным следствия, злоумышленники использовали спецтехнику для поиска археологических предметов в Калининградской области. В результате их действий был нанесён значительный ущерб природе: во время земляных работ вырублено несколько десятков деревьев – клёнов, осин и берёз. Экологический ущерб оценён более чем в 150 тысяч рублей.
По материалам проверки прокуратуры Багратионовского района возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной рубке лесных насаждений и незаконном поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания.
Мужчины помещены под стражу до 30 сентября.
Читайте также: