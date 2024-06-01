Родные Анастасии Заворотнюк отказались от экспериментального лечения

Фото: РИА Новости/Анна Сергеева
Родные Анастасии Заворотнюк не стали использовать для ее лечения препарат, который был разработан специально для актрисы в столичном Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, муж Анастасии, фигурист Петр Чернышев обращался в ИМБ им. Энгельгардта и передавал клетки раковой опухоли Заворотнюк для выработки специальных вирусов, которые могли уничтожить онкологию. Спустя некоторое время ученым удалось изготовить препарат.
Отмечается, что несмотря на это близкие не стали его использовать, так как в то время колоть его в больнице было юридически запрещено, препарат не прошел клинические испытания. Это характеризовалась большими проблемами для лечения актрисы, ведь долгое время она проводила именно в медучреждениях.
Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому.
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Отмечается, что несмотря на это близкие не стали его использовать, так как в то время колоть его в больнице было юридически запрещено, препарат не прошел клинические испытания. Это характеризовалась большими проблемами для лечения актрисы, ведь долгое время она проводила именно в медучреждениях.
Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому.
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Екатерина Коршунова