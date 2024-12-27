В Грузии древнейшую церковь Анчисхати закидали яйцами

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В Грузии храм Анчисхати закидали яйцами, передала пресс-служба Патриархии Грузии, ссылаясь на слова протоиерея Арчила Хачидзе.
Анчисхати — храм Рождества Девы Марии. Он является одним из древнейших храмов Грузии, его всегда посещает много людей, которые хотят побывать рядом. Само сооружение было построено где-то в 522-534 годы. В Тбилиси это является древнейшим храмом. Анчисхати — второй по древности храм в Грузии. Накануне неизвестные люди закидали его яйцами.
«К сожалению, пришедшим на богослужение утром пришлось застать факт вандализма. Западный фасад и дверь (сторона главного входа) собора Анчисхати, возведенного святыми Вахтангом Горгасали и Дачи Уджармели, старейшего храма и сооружения Тбилиси, были запачканы битыми яйцами», — обратил внимание протоиерей Хачидзе.
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