В ГСГУ в Коломне состоялась конференция на тему актуальных вопросов образования в России

Фото: Министерство образования Московской области
В Коломенском государственном социально-гуманитарном университете состоялась XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности», приуроченная к памяти профессора Василия Исидоровича Куфаева, сообщает Министерство образования Московской области.
Конференция была организована в рамках Года семьи, что подчёркивает значимость идей выдающегося советского учёного, чьи труды в области предотвращения антиобщественного поведения среди молодёжи не теряют актуальности.
В своём приветствии первый проректор ГСГУ Сергей Хэкало и декан социально-психологического факультета Светлана Савельева подчеркнули значение вклада Куфаева в развитие отечественной педагогики и его приверженность принципам, заложенным основателем советской педагогической системы Антоном Макаренко.
В конференции приняли участие более 250 человек из разных регионов России, включая учёных, преподавателей, студентов и практиков. За два дня было представлено 102 доклада, охватывающих широкий круг тем.
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В своём приветствии первый проректор ГСГУ Сергей Хэкало и декан социально-психологического факультета Светлана Савельева подчеркнули значение вклада Куфаева в развитие отечественной педагогики и его приверженность принципам, заложенным основателем советской педагогической системы Антоном Макаренко.
В конференции приняли участие более 250 человек из разных регионов России, включая учёных, преподавателей, студентов и практиков. За два дня было представлено 102 доклада, охватывающих широкий круг тем.
«Особенностью конференции стала интеграция научного и практического опыта, что позволило не только обсудить актуальные проблемы, но и предложить конкретные решения для их преодоления», — подчеркнули организаторы.
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Дайана Хусинова