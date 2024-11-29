В Подмосковье прошла конференция «Терапевтическая патология военного времени»

Фото: Радио 1
29 ноября в Центре высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского состоялась научно-практическая конференция, посвящённая теме «Терапевтическая патология военного времени».
В рамках мероприятия начальник госпиталя генерал-майор Александр Есипов рассказал, что около 80% медиков, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского, имеют опыт оказания медицинской помощи в зоне проведения специальной военной операции.
Он отметил, что в настоящее время активно развивается техническая и научная военная медицина.
Мероприятие было посвящено советскому и российскому военному врачу Фёдору Ивановичу Комарову. В период с 1977 по 1989 год он успешно возглавлял медицинскую службу Вооружённых Сил СССР. Благодаря его руководству медицинская служба оказывала помощь во время боевых действий в Афганистане.
Также он лично организовывал предоставление медицинской поддержки пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в районах землетрясений в Армении.
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Он отметил, что в настоящее время активно развивается техническая и научная военная медицина.
«Само название центра предполагает, соответственно, научную работу, анализ ситуации, проведение научных исследований. И самое главное, реализация этих исследовательских практик. У нас нет разрыва между наукой и внедрением ее в практику», — сказал Есипов.На конференции присутствовали руководители и специалисты военных и гражданских медицинских учреждений.
Мероприятие было посвящено советскому и российскому военному врачу Фёдору Ивановичу Комарову. В период с 1977 по 1989 год он успешно возглавлял медицинскую службу Вооружённых Сил СССР. Благодаря его руководству медицинская служба оказывала помощь во время боевых действий в Афганистане.
Также он лично организовывал предоставление медицинской поддержки пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в районах землетрясений в Армении.
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Дайана Хусинова