Американская Coca-Cola подала иск к ООО «Кока-кола Компании» в Москве

10 сентября 2025, 06:41

Фото Istock/Fotoatelie

Арбитражный суд Москвы получил заявление от The Coca-Cola Company, международного производителя безалкогольных напитков, о признании товарного знака ООО «Кока-кола Компании» в Южной Осетии недействительным. Иск поступил в суд 8 сентября, пока в нем не назначено слушание. В материалах дела не раскрываются детали требований и оснований иска. Об этом сообщают РИА Новости.