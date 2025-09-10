Американская Coca-Cola подала иск к ООО «Кока-кола Компании» в Москве
Арбитражный суд Москвы получил заявление от The Coca-Cola Company, международного производителя безалкогольных напитков, о признании товарного знака ООО «Кока-кола Компании» в Южной Осетии недействительным. Иск поступил в суд 8 сентября, пока в нем не назначено слушание. В материалах дела не раскрываются детали требований и оснований иска. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали о возможном возвращении западных компаний на российский рынок. В марте газета «Комерсантъ» писала, что российские торговые сети получили предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola, производимых зарегистрированным в Южной Осетии ООО «Кока-кола Компании» совместно с российским ООО ПКВ. Этикетка продукции, по информации из презентации для ритейлеров, практически полностью копирует оригинальный дизайн.
Важно отметить, что товарный знак Coca-Cola, принадлежащий The Coca-Cola Company, признан в России общеизвестным с 1996 года. Такой статус позволяет бренду сохранять силу независимо от срока действия и использования.
В марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией вокруг Украины, а в июне того же года — о прекращении продажи и производства газированных напитков под брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta в России. В конце июля российский офис компании был переименован в ООО «Мулторн Партнерс» и запустил производство аналога Coca-Cola — «Добрый Cola».
