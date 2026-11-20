В Гюмри прошло 56-е заседание Объединённой коллегии таможенных служб ЕАЭС
В Гюмри прошло 56-е заседание Объединённой коллегии таможенных служб государств-членов ЕАЭС. Как сообщает пресс-служба ФТС России, встреча прошла под председательством руководителя Федеральной таможенной службы России Валерия Пикалёва.
Участники рассмотрели 21 вопрос. Они подвели итоги работы ОКТС за 2026 год и утвердили планы рабочих групп и правоохранительной сферы на 2027–2030 годы.
«Заседание нашей коллегии — это не только возможность подвести итоги проделанного, но и площадка для принятия решений, которые определят дальнейшее развитие таможенного сотрудничества в рамках ЕАЭС», — подчеркнул Валерий Иванович.Стороны обсудили управление рисками, классификацию товаров и транспортные средства для личного пользования. По инициативе киргизской стороны участники обменялись информацией о временном ввозе товаров для выставок и ярмарок.
Унификация стоимостных индикаторов риска принесла в бюджет РФ свыше 27,5 млрд рублей — на 12,7% выше плана. Пикалёв рассказал о создании ЕАИС ТО нового поколения и запуске Центра информационных технологий. Глава ФТС России вручил медали «35 лет ФТС России» представителям таможенных служб Союза.