20 ноября 2026, 12:31

Фото: пресс-служба ФТС России

В Гюмри прошло 56-е заседание Объединённой коллегии таможенных служб государств-членов ЕАЭС. Как сообщает пресс-служба ФТС России, встреча прошла под председательством руководителя Федеральной таможенной службы России Валерия Пикалёва.





Участники рассмотрели 21 вопрос. Они подвели итоги работы ОКТС за 2026 год и утвердили планы рабочих групп и правоохранительной сферы на 2027–2030 годы.

«Заседание нашей коллегии — это не только возможность подвести итоги проделанного, но и площадка для принятия решений, которые определят дальнейшее развитие таможенного сотрудничества в рамках ЕАЭС», — подчеркнул Валерий Иванович.