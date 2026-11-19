19 ноября 2026, 19:40

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Москве в рамках «Транспортной недели 2026» состоялась церемония награждения регионов-лидеров реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в части дорожной деятельности. Памятные дипломы и золотые катки вручили зампред правительства России Марат Хуснуллин и министр транспорта страны Дмитрий Ядров.





Дорожную деятельность регионов в рамках нацпроекта оценивали по таким критериям, как достижение показателей эффективности реализации программ дорожной деятельности; исполнительская и финансовая дисциплина; качество реализации объектов; организация информационного сопровождения нацпроекта и система общественного контроля.



Дипломы и символические золотые катки за достижение лучших показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» по итогам года получили представители Амурской, Пензенской, Рязанской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Адыгеи, Дагестана, Марий Эл, Кабардино-Балкарии и Чечни.



За высокие показатели качества реализации объектов нацпроекта в этом году дипломы получили команды Московской и Тульской областей, а также Ставропольского края.

«Развитие дорог – важное направление национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дороги имеют огромное значение для развития страны. Совершенствование дорожной инфраструктуры – одно из ключевых условий прогресса нашего государства, усиления экономического потенциала и повышения благосостояния населения. Главы регионов активно занимаются развитием дорожной сети. Сегодня за высокие показатели качества реализации дорожных объектов нацпроекта «Инфраструктура для жизни» диплом получила Московская область. Хочу поблагодарить главу региона и руководство дорожных учреждений за добросовестную работу и бесценный вклад в развитие российской дорожной отрасли. Необходимо удерживать темп, несмотря на любые трудности, ведь по дорогам ездит каждый житель, и всё, что мы делаем, касается каждого», – сказал Хуснуллин.