19 ноября 2026, 22:59

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В школе №36 «Новые горизонты» в Мытищах провели образовательный интенсив «ПРОКиберурок: лаборатория новых решений». Его организовали для подмосковных педагогов-участников проекта «Киберурок», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Мероприятие было направлено на поддержку педагогов в проведении киберуроков и повышение качества занятий. Участники обменялись лучшими педагогическими практиками, освоили новые инструменты и методики преподавания, обсудили создание «интерактивной модели урока» на сайте КУРО.

«Киберурок – первый шаг в большую философию на уровне федеральной повестки по внедрению инструментов искусственного интеллекта. Мы будем учиться вместе с детьми. Для нас важно получать от вас качественную обратную связь», – сказал начальник управления развития общего образования Минобразования Подмосковья Максим Кильчевский.