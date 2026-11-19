В Мытищах провели образовательный интенсив для участников проекта «Киберурок»
В школе №36 «Новые горизонты» в Мытищах провели образовательный интенсив «ПРОКиберурок: лаборатория новых решений». Его организовали для подмосковных педагогов-участников проекта «Киберурок», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Мероприятие было направлено на поддержку педагогов в проведении киберуроков и повышение качества занятий. Участники обменялись лучшими педагогическими практиками, освоили новые инструменты и методики преподавания, обсудили создание «интерактивной модели урока» на сайте КУРО.
«Киберурок – первый шаг в большую философию на уровне федеральной повестки по внедрению инструментов искусственного интеллекта. Мы будем учиться вместе с детьми. Для нас важно получать от вас качественную обратную связь», – сказал начальник управления развития общего образования Минобразования Подмосковья Максим Кильчевский.
Интенсив завершился награждением спикеров благодарственными письмами от КУРО за лучшие практики и идеи.