20 ноября 2026, 09:29

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Восьмой фестиваль «Укулеле без границ» состоялся в Пушкинском округе. В нём приняли участие около 50 человек из разных городов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Формат фестиваля не предполагает конкурса: музыканты просто выступают, обмениваются опытом и общаются с другими любителями укулеле.





«Есть люди, которые принимают участие с самого первого фестиваля. Это наши постоянные участники, которые очень любят наш фестиваль и каждый год подают заявки», — рассказала организатор мероприятия Юлия Мушкетова.