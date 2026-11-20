Фестиваль укулеле собрал в Пушкинском округе около 50 музыкантов
Восьмой фестиваль «Укулеле без границ» состоялся в Пушкинском округе. В нём приняли участие около 50 человек из разных городов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Формат фестиваля не предполагает конкурса: музыканты просто выступают, обмениваются опытом и общаются с другими любителями укулеле.
«Есть люди, которые принимают участие с самого первого фестиваля. Это наши постоянные участники, которые очень любят наш фестиваль и каждый год подают заявки», — рассказала организатор мероприятия Юлия Мушкетова.Она добавила, что к фестивалю присоединяются и новые участники. Например, в этом году впервые на сцене выступил кавер-хор.
Ранее сообщалось, что вокалисты из Раменского округа завоевали семь наград на всероссийском фестивале-конкурсе.