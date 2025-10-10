В Сочи мужчина в одних трусах устроил переполох на дороге

10 октября 2025, 19:16

Полуголый сочинец лёг на асфальт у ТЦ «Моремолл» и спровоцировал пробку

Фото: Istock / Boris Jovanovic

Днём 9 октября в Сочи произошёл необычный инцидент. Около 15:50 очевидцы заметили мужчину, разгуливавшего по проезжей части в одних трусах возле торгового центра «Моремолл». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».