В Сочи мужчина в одних трусах устроил переполох на дороге
Полуголый сочинец лёг на асфальт у ТЦ «Моремолл» и спровоцировал пробку
Днём 9 октября в Сочи произошёл необычный инцидент. Около 15:50 очевидцы заметили мужчину, разгуливавшего по проезжей части в одних трусах возле торгового центра «Моремолл». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
По словам свидетелей, он выкрикивал что-то вроде «Братан!», а затем лёг прямо на асфальт, мешая движению транспорта. Из-за его выходки на улице Донской образовалась пробка.
Автор видео, распространившегося в соцсетях, предположил, что мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Чем закончилась ситуация, неизвестно — запись обрывается до прибытия полиции или скорой помощи.
