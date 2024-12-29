В Хабаровском крае осудили браконьеров за добычу икры на сумму свыше 39 млн. рублей

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В Хабаровском крае вынесен приговор шести участникам преступной группы за незаконную добычу рыбы и икры, нанесшую ущерб свыше 39 млн рублей. Информацию об этом опубликовало региональное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.
Группу организовал житель Комсомольска-на-Амуре в 2021 году. Она занималась незаконным выловом особо ценных видов рыб, включая калугу и амурского осетра, а также заготовкой икры, объем которой превысил 124 кг. Один из участников вовлек в преступную деятельность своего несовершеннолетнего сына.
В преступной схеме также использовались данные о передвижении правоохранительных органов, которые сообщал житель Ульчского района.
В расследовании участвовали сотрудники УМВД и УФСБ по Хабаровскому краю. Суд назначил пятерым участникам наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до шести лет пяти месяцев, с наложением штрафов от 100 до 500 тыс. рублей.
Один из соучастников получил условный срок — пять лет лишения свободы с испытательным сроком.
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В преступной схеме также использовались данные о передвижении правоохранительных органов, которые сообщал житель Ульчского района.
В расследовании участвовали сотрудники УМВД и УФСБ по Хабаровскому краю. Суд назначил пятерым участникам наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до шести лет пяти месяцев, с наложением штрафов от 100 до 500 тыс. рублей.
Один из соучастников получил условный срок — пять лет лишения свободы с испытательным сроком.
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Мария Моисеева