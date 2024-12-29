​Педофил ​снимал на камеру изнасилование младенцев и рассылал клипы онлайн

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Педофил Колин Моррис, житель южного Уэльса, приговорен к пожизненному заключению за изнасилование младенцев и создание материалов с их участием, которые он распространял в международных чатах. Об этом 23 декабря сообщили в MirrorUK.
Суд в Ньюпорте установил, что Моррис, будучи частью глобальной сети педофилов, хвастался своими преступлениями перед другими участниками, в том числе из Флориды. Педофилу почти 50 лет.
Во время ареста преступника полиция изъяла два мобильных телефона, которые тот хранил у себя дома. На устройствах были обнаружены видеозаписи, созданные самим Моррисом. Количество изображений непристойного характера на двух телефонах достигает марки в почти две тысячи.
Фото: iStock/tanawit sabprasan
На одном из видео мужчина насиловал двухлетнюю девочку – запись он разослал четырем разным людям. В другом клипе педофил заставлял ребенка касаться его, наслаждаясь издевательством. Съемка велась с такого ракурса, чтобы лицо Морриса отображалось в кадре.
Помимо этого были найдены клипы и фотографии изнасилования подростков, а также совсем еще младенцев. Одному из них было 8 с половиной месяцев. Часть записей делалась не для личного хранения и параллельно отправлялась другим взрослым людям.
Суд охарактеризовал действия обвиняемого как «катастрофические» для жертв. Считается, что Моррис рассматривал детей лишь как объекты для удовлетворения своих потребностей.
Читайте также:
Педофил-рецидивист задержан в Петербурге
Мигрант изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы в Подмосковье
Домашний ад: мать и брат подростка-аутиста изощренно пытали его месяцами и довели до могилы
Во время ареста преступника полиция изъяла два мобильных телефона, которые тот хранил у себя дома. На устройствах были обнаружены видеозаписи, созданные самим Моррисом. Количество изображений непристойного характера на двух телефонах достигает марки в почти две тысячи.
Фото: iStock/tanawit sabprasan
На одном из видео мужчина насиловал двухлетнюю девочку – запись он разослал четырем разным людям. В другом клипе педофил заставлял ребенка касаться его, наслаждаясь издевательством. Съемка велась с такого ракурса, чтобы лицо Морриса отображалось в кадре.
Помимо этого были найдены клипы и фотографии изнасилования подростков, а также совсем еще младенцев. Одному из них было 8 с половиной месяцев. Часть записей делалась не для личного хранения и параллельно отправлялась другим взрослым людям.
«Собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди»: ЛГБТ* отцов осудили на 100 лет за изнасилование детей
Суд охарактеризовал действия обвиняемого как «катастрофические» для жертв. Считается, что Моррис рассматривал детей лишь как объекты для удовлетворения своих потребностей.
«Вы ужасающе аморальный и опасный человек, который угрожает безопасности детей», — провозгласили в суде.Моррис признал свою вину по пяти эпизодам изнасилования детей младше 13 лет, двум эпизодам попыток изнасилования, семи эпизодам создания непристойных изображений и четырем эпизодам их распространения.
Читайте также:
Педофил-рецидивист задержан в Петербурге
Мигрант изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы в Подмосковье
Домашний ад: мать и брат подростка-аутиста изощренно пытали его месяцами и довели до могилы
Мария Моисеева