Домашний ад: мать и брат подростка-аутиста изощренно пытали его месяцами и довели до могилы

Фото: iStock/AlexLinch
15-летний Тимоти Фергюсон, страдавший аутизмом и имевший нарушения речи и двигательных функций, погиб после жестоких издевательств со стороны своего старшего брата Пола Фергюсона и их матери, Шанды Вандер Арк. О деталях дела семьи «почти психопатов» сообщает MirrorUS 17 декабря 2024 года.
Тело подростка обнаружили в доме штата Мичиган, США. Он умер 6 июля 2022 года от истощения и переохлаждения, весив всего около 32 килограммов. Смерть Тимоти признали убийством.
Среди форм пыток, которым подвергался сын-аутист, были кормление хлебом, пропитанным экстремально острым соусом «Калифорнийский жнец». Старший брат Пол рассказал, как использовал острый соус в качестве наказания. Защищая себя, парень уточнил, что делал это «лишь в течение месяца».
Фото: iStock/YelenaYemchuk
Пол Фергюсон признал свою вину в издевательствах над братом, но заявил, что все наказания придумывал не он. Он просил проявить сострадание. Однако судья Кацел назвал Фергюсона «почти психопатом» и отметил, что он столь же виновен, как и его мать, если не больше.
Ребенка также принуждали часами лежать в ледяных ваннах.
Фото: iStock/Yauheni Batsianouski
Пол был приговорен к 30–100 годам тюремного заключения за участие в пытках и голодной смерти брата. Его мать, Шанда Вандер Арк, получила пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. По данным суда, она давно прекратила любить своих детей и не считала их за людей.
Двое самых старших детей семьи, Милли и Нолан Фергюсон, приехали в Мичиган на суд, пораженные его ужасной судьбой.
Останки 24 погибших в катастрофе самолета Embraer в Актау доставили в Баку
В Москве двух мужчин ошпарило кипятком из-за сорванного полотенцесушителя
«В семье больше не на кого опереться»: российский фельдшер скончался после похода на массаж в Таиланде
Среди форм пыток, которым подвергался сын-аутист, были кормление хлебом, пропитанным экстремально острым соусом «Калифорнийский жнец». Старший брат Пол рассказал, как использовал острый соус в качестве наказания. Защищая себя, парень уточнил, что делал это «лишь в течение месяца».
Фото: iStock/YelenaYemchuk
«Понимаете, на него же это все равно почти не действовало. Тут уж скорее страдал я, когда случайно тер глаз после того, как добавлял соус ему в еду», — цинично указал брат.На вопрос полиции, почему больной Тимоти не получал нормальную пищу, Пол заявил, что это было предложением их матери, которая наказывала сына за «кражу еды».
Пол Фергюсон признал свою вину в издевательствах над братом, но заявил, что все наказания придумывал не он. Он просил проявить сострадание. Однако судья Кацел назвал Фергюсона «почти психопатом» и отметил, что он столь же виновен, как и его мать, если не больше.
Ребенка также принуждали часами лежать в ледяных ваннах.
Фото: iStock/Yauheni Batsianouski
Пол был приговорен к 30–100 годам тюремного заключения за участие в пытках и голодной смерти брата. Его мать, Шанда Вандер Арк, получила пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. По данным суда, она давно прекратила любить своих детей и не считала их за людей.
Двое самых старших детей семьи, Милли и Нолан Фергюсон, приехали в Мичиган на суд, пораженные его ужасной судьбой.
«Я хочу, чтобы весь мир знал, что Тимоти был нужен. Если не ей, то мне. Я любила его», — призналась сестра, сожалея о том, что оставила брата и не была к нему нежнее, когда он был жив.Читайте также:
Останки 24 погибших в катастрофе самолета Embraer в Актау доставили в Баку
В Москве двух мужчин ошпарило кипятком из-за сорванного полотенцесушителя
«В семье больше не на кого опереться»: российский фельдшер скончался после похода на массаж в Таиланде
Мария Моисеева