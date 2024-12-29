Домашний ад: мать и брат подростка-аутиста изощренно пытали его месяцами и довели до могилы

В Москве этой ночью, 28 декабря, произошла утечка горячей воды в квартире дома на улице Свободы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник. Авария произошла, как отмечается, из-за сорванного полотенцесушителя в ванной комнате, двух мужчин ошпарило кипятком.