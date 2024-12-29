В Южной Корее при крушении самолета Boeing 737 выросло число жертв, появилось видео

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В аэропорту Муан, Южная Корея, разбился самолет Boeing 737. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Число погибших возросло до 28 человек, сообщает SHOT. Момент крушения попал на видео.
Спасательные службы продолжают работу на месте трагедии, устанавливая точное количество пострадавших и выясняя обстоятельства происшествия. Известно, что россиян на борту самолета не было, однако там находились 173 корейца и 2 тайца.
По предварительным данным, авария произошла во время посадки.
Кадры происшествия выкладываются в Telegram-канале SHOT.
Причины катастрофы пока не разглашаются, но агентство Yonhap сообщает, что трагедии могли поспособствовать две причины. Вероятнее всего, что самолет, прилетевший из Бангкока, разбился при посадке после столкновения с птицей. Она попала в один из двигателей.
Самолет также врезался в ограждение за пределами взлетно-посадочной полосы, поскольку у него не раскрылось шасси.
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По предварительным данным, авария произошла во время посадки.
Кадры происшествия выкладываются в Telegram-канале SHOT.
Причины катастрофы пока не разглашаются, но агентство Yonhap сообщает, что трагедии могли поспособствовать две причины. Вероятнее всего, что самолет, прилетевший из Бангкока, разбился при посадке после столкновения с птицей. Она попала в один из двигателей.
Самолет также врезался в ограждение за пределами взлетно-посадочной полосы, поскольку у него не раскрылось шасси.
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Мария Моисеева