В Хабаровском крае зафиксировали более 70 выходов медведей к людям
С начала 2026 года в Хабаровском крае поступило 128 сообщений о выходах медведей — из них подтверждены 72 случая. Информацию ТАСС привёл консультант отдела сохранения объектов животного мира управления охотничьего хозяйства правительства региона Александр Чемеренко.
Для сравнения: за весь прошлый год зарегистрировали 132 сообщения, из которых подтвердились 115 случаев. Таким образом, количество подтверждённых выходов медведей в этом году уменьшилось. По словам эксперта, этому способствует взаимодействие с администрациями муниципалитетов, а также достаточно хорошая естественная кормовая база: в лесах есть жёлуди и шишки, поэтому у животных меньше причин искать пропитание рядом с людьми.
Чаще всего медведи выходят к населённым пунктам из-за несанкционированных свалок поблизости, а также из-за нарушений в обращении с пищевыми отходами. По словам специалиста, их неправильно хранят или не вывозят вовремя.
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