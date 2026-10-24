В Хабаровском крае зафиксировали более 70 выходов медведей к людям

24 октября 2026, 06:38

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С начала 2026 года в Хабаровском крае поступило 128 сообщений о выходах медведей — из них подтверждены 72 случая. Информацию ТАСС привёл консультант отдела сохранения объектов животного мира управления охотничьего хозяйства правительства региона Александр Чемеренко.