В Хакасии проверят детские площадки после обрушения горки

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Глава региона Валентин Коновалов обратился к родителям с призывом «пристально следить за своими детьми на игровых площадках как потенциально опасных местах».
ТАСС пишет, что безопасность детских площадок, в этом числе горки и снежные городки, проверят в Хакасии после обрушения горки в Усть-Абакане. Там пострадали восемь человек. Об этом сказано в сообщении правительства республики.
Сообщается, что двое детей госпитализированы, 6 человек отпустили домой.
Горка располагается на центральной площади в посёлке Усть-Абакан. Baza пишет, что сегодня там собралось большое количество детей. На горку забрались сразу несколько человек. Конструкция не выдержала и рухнула.
Медики диагностировали переломы ног. У одного из пострадавших компрессионный перелом позвоночника.
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Сообщается, что двое детей госпитализированы, 6 человек отпустили домой.
Медики диагностировали переломы ног. У одного из пострадавших компрессионный перелом позвоночника.
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Мария Фирсова