В Башкирии мужчина избил школьника из-за мата

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Житель Белорецка избил школьника за то, что подросток использовал нецензурную лексику.
Школьник получил сотрясение мозга и кровоподтеки лица, рассказали в пресс-службе МВД по региону.
В белорецкий отдел полиции обратилась мать школьника с заявлением о том, что её сына-школьника избил мужчина. Судебно-медицинская экспертиза вынесла заключение, что 15-летний парень получил сотрясение головного мозга, кровоподтеки в области лица.
Оказалось, что 41-летний мужчина на улице встретил компанию подростков. Школьники громко разговаривали и нецензурно выражались.
Мужчина сделал замечание, в ответ подростки нагрубили и убежали. Чуть позже мужчина вновь увидел на улице одного из мальчиков и снова выразил свое недовольство.
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В белорецкий отдел полиции обратилась мать школьника с заявлением о том, что её сына-школьника избил мужчина. Судебно-медицинская экспертиза вынесла заключение, что 15-летний парень получил сотрясение головного мозга, кровоподтеки в области лица.
Мужчина сделал замечание, в ответ подростки нагрубили и убежали. Чуть позже мужчина вновь увидел на улице одного из мальчиков и снова выразил свое недовольство.
«Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности белоречанин ударил школьника кулаком и коленом по голове. Сделал он это из хулиганских побуждений», - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчина признал свою вину и извинился перед пострадавшим и его матерью.
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Мария Фирсова