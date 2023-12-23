В Ярославской области автобус с детьми съехал с трассы и перевернулся

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
В Ростовском муниципальном районе Ярославской области утром 23 декабря в аварию попал автобусом, в котором ехали дети.
«МК» пишет, что водитель автобуса не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет.
В момент аварии в автобусе находились 20 детей и 15 взрослых. Они являются жителями Владимирской области и ехали на экскурсию в местную сыроварню.
На место ДТП оперативно прибыли медики и полицейские. Всех пассажиров и водителя доставили в Ростовскую ЦРБ. Пострадали две женщины, 64 и 62-х лет. Медики назначили им амбулаторное лечение.
Прокуратура организовала проверку. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Читайте также:
Более 25 автомобилей столкнулись на дороге в Нижегородской области
СК: В Дагестане водитель легкового автомобиля сбил инспектора ДПС
Три человека пострадали в Мытищах при столкновении автомобиля с остановкой
В момент аварии в автобусе находились 20 детей и 15 взрослых. Они являются жителями Владимирской области и ехали на экскурсию в местную сыроварню.
Прокуратура организовала проверку. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Читайте также:
Более 25 автомобилей столкнулись на дороге в Нижегородской области
СК: В Дагестане водитель легкового автомобиля сбил инспектора ДПС
Три человека пострадали в Мытищах при столкновении автомобиля с остановкой
Мария Фирсова