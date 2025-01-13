Владимир Сальдо (фото: kremlin.ru)
Власти Херсонской области готовы принять в регионе беженцев из Калифорнии, лишившихся жилья из-за крупных лесных пожаров. Однако есть ряд условий, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.
Чиновник заявил, что несмотря на антироссийскую политику США, при пожарах пострадало большое число простых жителей. В связи с этим, российский регион готов принять их у себя. Однако это касается только тех американцев, которые не финансировали ВСУ и не поддерживают киевскую власть, своими действиями похоронившую куда больше мирных граждан, чем пожары в Лос-Анджелесе.
Сальдо подчеркнул, что желающим эвакуироваться в Херсонскую область на первое время будут предоставлены места в пунктах временного размещения. Позднее при необходимости им могут помочь с упрощённым получением гражданства России.
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