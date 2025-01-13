В массовых пожарах в Калифорнии погибло 24 человека. За сутки численность погибших выросла на 8 человек

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В результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, погибло 24 человека. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на региональный департамент судмедэкспертизы.
«Подтверждена гибель 16 человек при пожаре «Итон» и восьми человек при пожаре Палисейдс», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о 16 погибших по причине лесных пожаров в Калифорнии. Огонь начал охватывать территорию округа Лос-Анджелес 7 января и распространился на 16 тысяч гектаров. В пожарах уже сгорели дома ряда знаменитостей. По мнению метеорологов, причинами возгорания является засушливая погода и сильный ветер.
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