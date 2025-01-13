Дом певца Ильи Лагутенко за $2,8 млн сгорел в Лос-Анджелесе

Илья Лагутенко (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Дом лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко сгорел в результате лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает издание «Октагон».
Отмечается, что недвижимость певца оценивается в 2,8 миллиона долларов (около 300 миллионов рублей по нынешнему курсу). Дом находился в посёлке Биг-Рок, расположенном между Малибу и Лос-Анджелесов. Сообщается, что в этом районе не уцелел ни один из домов.
Сам Лагутенко пока не комментировал эти сведения.
Певец купил одноэтажный дом в Калифорнии в 2018 году, оформив ипотеку. Его площадь составляет 204 квадратных метра. В коттедже три спальни и четыре ванные, а их окон открывается вид на океан, побережье и остров.
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Сам Лагутенко пока не комментировал эти сведения.
Певец купил одноэтажный дом в Калифорнии в 2018 году, оформив ипотеку. Его площадь составляет 204 квадратных метра. В коттедже три спальни и четыре ванные, а их окон открывается вид на океан, побережье и остров.
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Анастасия Чинкова