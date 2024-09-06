ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области

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Армия России нанесла удары по местам скопления живой силы ВСУ и боевой технике в Сумской области. Об этом информирует Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что под российский удар боевики ВСУ попали в районах Белополья, Гриценково, Глухова, Глыбного, Линово, Сух, Хотени и других.
В ведомстве также уточнили, что за минувшие сутки противник потерял около 300 человек личного состава, а также 12 единиц техники, в том числе иностранного производства.
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Элина Позднякова