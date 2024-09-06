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Украинские власти приговорили солдат ВСУ к смерти в Угледаре, не желая их эвакуировать. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Не похоже, что на данный момент у украинцев есть какой-либо план попытаться вывести своих солдат из Угледара, чем, на мой взгляд, их приговорили к смерти при таком развитии событий», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он пояснил, что бойцы российской армии занимают все населенные пункты вблизи Угледара, что скоро приведет к полному окружению города, а ВСУ окажутся в ловушке и будут полностью отрезаны от снабжения.
Таким образом, Меркурис считает, что украинское руководство поступит так, как поступало уже не раз и пожертвует солдатами ВСУ в Угледаре, что по мнению эксперта безжалостно и не имеет объяснений.
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Элина Позднякова