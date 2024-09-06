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В Британии раскрыли страшную правду о том, что ждет ВСУ в Угледаре

Меркурис: Руководство ВСУ приговорило своих солдат в Угледаре к смерти
06 сентября 2024, 18:06
Фото: iStock/YakubovAlim

Фото: iStock/YakubovAlim

Украинские власти приговорили солдат ВСУ к смерти в Угледаре, не желая их эвакуировать. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Не похоже, что на данный момент у украинцев есть какой-либо план попытаться вывести своих солдат из Угледара, чем, на мой взгляд, их приговорили к смерти при таком развитии событий», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он пояснил, что бойцы российской армии занимают все населенные пункты вблизи Угледара, что скоро приведет к полному окружению города, а ВСУ окажутся в ловушке и будут полностью отрезаны от снабжения.



Таким образом, Меркурис считает, что украинское руководство поступит так, как поступало уже не раз и пожертвует солдатами ВСУ в Угледаре, что по мнению эксперта безжалостно и не имеет объяснений.

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ВС РФ уничтожили гаубицу ВСУ ударом «Ланцета» в Курской области
06 сентября 2024, 18:46

Российские войска уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» буксируемую гаубицу ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что солдаты группировки войск «Север» производили разведывательные мероприятия в приграничном районе Курской области. В ночное время они выявили движение грузовика с буксируемой гаубицей ВСУ. Проанализировав данные, военные приняли решение ударить по этой установке.

Прямым ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» они уничтожили гаубицу. На опубликованных кадрах видно, после удара произошёл взрыв и вспыхнул пожар.

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#ракетный удар
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Вой сирен и взрывы: опубликованы кадры выживания белгородцев под обстрелами ВСУ
Гладков опубликовал кадры, как белгородцы летом спасались от обстрелов ВСУ
06 сентября 2024, 18:45

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, продемонстрировав, как жители региона летом выживали под регулярными украинскими обстрелами.
По словам Гладкова, защитные сооружения установлены возле остановок, детских садов и школ, у больниц и в других местах большого скопления людей. Эти укрытия позволяют спасти жизни.

На сегодняшний день в Белгородской области установлено 1765 защитных сооружений и конструкций. Еще 570 укрытий предоставили коммерческие предприятия. В Белгороде существует 504 бетонных модуля. Работа по их установке продолжается, подчеркнул Гладков. Укрытиями будет оснащен Ивнянский район, Ракитное и другие муниципалитеты.

«Очень хочется, чтобы мы быстрее вернулись к жизни без этих защитных конструкций на наших улицах. Но пока ситуация остаётся сложной, не игнорируйте сигнал ракетной опасности! И как только начинается сирена, пройдите в укрытие», — написал Гладков.

Он также призвал местных жителей беречь себя и своих близких.

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ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области
06 сентября 2024, 17:47

Фото: iStock/MikeMareen

Армия России нанесла удары по местам скопления живой силы ВСУ и боевой технике в Сумской области. Об этом информирует Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что под российский удар боевики ВСУ попали в районах Белополья, Гриценково, Глухова, Глыбного, Линово, Сух, Хотени и других.

В ведомстве также уточнили, что за минувшие сутки противник потерял около 300 человек личного состава, а также 12 единиц техники, в том числе иностранного производства.

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Пушилин: ВСУ несут ежедневные потери на окраинах Красногоровки в ДНР
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Во Франции предсказали скорый военный крах Украины
Французский историк Тодд: Киев находится на грани полного военного краха
06 сентября 2024, 17:26

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина приближается к полному военному краху, на это указывает отчаянная попытка ВСУ вторгнуться в курское приграничье. Так считает французский историк Эммануэль Тодд.
«Это обычное дело. Украинское контрнаступление в России, то есть вторжение Украины в Россию – это тот вид отчаянных действий, который обычно сопровождают полный военный крах», — сказал Тодд в интервью Figaro.

Он напомнил, что Германия в конце второй мировой войны совершала подобные наступательные операции.

Историк также отметил, что превосходство Москвы очевидно в экономическом противостоянии между коллективным Западом и Россией. Таким образом, Тодд считает, что в настоящее время наблюдается обрушение ЕС и США, и ситуация продолжает ухудшаться.

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В России предсказали наступление войны с использованием дронов
Глава ЦКБР Кузякин: война дронов в ходе СВО будет нарастать
06 сентября 2024, 15:56

Фото: iStock/vadimrysev

Использование дронов в небе будет нарастать и становиться всё более интенсивным. Об этом заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, информирует ТАСС.
Кузякин отметил, что война дронов в небе будет расширяться и становиться более ожесточенной, как и другие направления боевого применения FPV. Он упомянул, что существует несколько десятков различных «профессий» боевых FPV-систем, с которыми они умеют работать.

«Одна из таких профессий — воздушный перехватчик. Причем воздушный перехватчик не только беспилотной, но и пилотируемой техники. FPV-дроны могут летать быстрее боевых пилотируемых вертолетов и уж тем более без проблем могут догнать беспилотные ударные дальнолеты, разведчики, мультикоптерные дроны типа «Бабы-яги» и даже небольшие поршневые самолеты типа «Цессны», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что речь идет о специальных устройствах, а не об обычных FPV-дронах. По его словам, ключевыми характеристиками этих дронов являются высокая энерговооруженность и маневренность. Он добавил, что, обнаружив цель в небе, пилот должен быть способен точно поразить ее, и это напрямую зависит от его мастерства.


«Для войны в небе нужны не только специальные дроны, но и специальные люди — FPV пилоты-перехватчики со специальной подготовкой», — добавил специалист.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#война
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#сво
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ВС РФ освободили Журавку в ДНР
06 сентября 2024, 15:43

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Журавка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Кроме того, в сводке ведомства отмечается, что группировка российских войск «Центр» освободила в ДНР населённые пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловку и Заветное.

Также бойцы этого подразделения нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады национальной гвардии и теробороны.

За неделю на Донецком направлении потери украинских войск составили до 3515 военных, 32 орудия полевой артиллерии, 14 бронированных машин и четыре танка.

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#вс рф
#днр
#минобороны рф
#сво
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Пушилин: ВСУ несут ежедневные потери на окраинах Красногоровки в ДНР
06 сентября 2024, 15:33

Фото: iStock/zabelin

Глава ДНР Денис Пушилин посетил Красногоровку, расположенную к западу от Донецка, и отметил, что подразделения ВСУ ещё не полностью вытеснены с окраин города, но ежедневно несут потери. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Денис Пушилин сообщил, что наконец-то посетил Красногоровку после более чем 10-летнего перерыва. Он отметил, что, увидев управление боем, обнаружил на экранах информацию о всех окрестностях и действиях противника.

«Враг еще полностью не выбит из окраин Красногоровки, несет ежедневные потери, но пока пытается сдержать наше наступление подвозом живой силы, которая уничтожается в считанные дни», — отметил он.

По его словам, город освобождает отряд «Шторм», а подразделением командует Владимир Новиков с позывным «Белый». Кроме того, глава республики отметил, что бойцы отряда помогают местному населению, рассказав о том, как им удалось спасти женщину из зоны боевых действий.

«Эта история красноречиво показывает, чем мы отличаемся от наших врагов», — подчеркнул Пушилин.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#денис пушилин
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Истерика и интимные видео: под Курском взяли в плен «ведьм» ВСУ, решивших убивать русских
06 сентября 2024, 14:50

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

5 сентября российские военные взяли в плен двух молодых украинок-военнослужащих ВСУ в Курской области, это уже не первый подобный случай.
Чем занимаются украинские женщины в рядах ВСУ, рассказывает редакция «Радио 1».

Необычные пленные

5 августа стало известно, что в плен к ВС РФ в Курской области попали две молодые украинки, которые вступили в ряды ВСУ, кадры допроса опубликовал Telegram-канал «Пограничник из ада». На видео две девушки сидят на коленях с закрытыми лицами. Они представились как Алена Шевчук и Виктория Яценко. Первая сидит молча и не отвечает на поставленные вопросы. Вторая рассказала, что обе они приехали в Курскую область, чтобы снимать видео подтверждения захвата ВСУ российских земель. По словам Яценко, они с Шевчук проходили обучение на Яворовском полигоне ВСУ во Львовской области. По нему, кстати, российские силы наносили ракетные удары. Предполагается, что именно там проживают инструкторы НАТО и иностранные наемники.


Пленная украинка рассказала, что обучали их грузинские и другие иностранные наемники. Из чего российские военкоры сделали вывод, что женщины прибыли в курское приграничье вовсе не для съемок.

Кроме того, в телефоне Яценко оказалось несколько видео, где она демонстрирует свои прелести. Для кого были сняты эти кадры, девушка отвечать отказалась.
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Не первый случай

Впервые об участии женщин-военнослужащих ВСУ во вторжении в Курскую область стало известно 11 августа. Тогда Telegram-канал «Военное дело» опубликовал фото молодой украинки, которая в своих соцсетях опубликовала два фото: на первом она в военной форме уверенно смотрит в объектив камеры, на втором уже лежит с изуродованным лицом в больнице.

«Сходила на Курск», — так был подписан ее пост.
16 августа Telegram-канал «Украина.ру» опубликовало видео, на котором российские бойцы допрашивают трех боевиков ВСУ, попавших в плен также в Курской области. Двое мужчин заявили, что их насильно мобилизовали и отправили завоевывать российское приграничье. Третьим пленным оказалась черноволосая украинка, которая заявила, что пришла в ВСУ добровольно. Позже в сети появились фото некой черноволосой девушки, которая весело фотографировалась на фоне магазина «Пятерочка» на территории России. Предполагается, что именно она и была взята в плен.

Женщины в ВСУ

В июне 2024 года замглавы украинского МО Наталия Калмыкова заявила, что после начала специальной военной операции ВС РФ количество женщин в ВСУ резко возросло.

«Мобилизация у нас не предусматривает призыв женщин, но это не является препятствием, и их число в армии постоянно увеличивается. Сейчас у нас в ВСУ 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч — это гражданские сотрудницы, остальные — военнослужащие», — пояснила Калмыкова.
При этом известно, что женщины начали вступать в ВСУ еще в 2014 году. По словам российских военных, украинки намного агрессивнее некоторых мужчин. Они проявляют излишнюю жестокость и равнодушны к чужой боли.

Женщины в ВСУ исполняют роли снайперов, операторов БПЛА, присутствуют в эвакуационных бригадах, а также многие из них имеют медицинскую специальность.

В начале января текущего года боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал, что ВС РФ столкнулись на Кременском направлении с ротой ВСУ, состоящей из одних женщин. По его словам, женское подразделение, предположительно, состояло из добровольцев и принадлежало к 54-й бригаде ВСУ.
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Что будет с женщинами ВСУ в плену

20 августа Апти Алаудинов в обращении к подразделению «Аида» приказал брать женщин-военнослужащих ВСУ в плен, при невозможности выполнить приказ – уничтожать на месте. За это он пообещал хорошо отблагодарить бойцов.

Таким образом, никакого гендерного различия среди пленных не отмечается, всем, кто готов сдаться, будет присвоен статус военнопленного, те же, кто окажет сопротивление, будут ликвидированы на месте.

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Зеленский в Германии пожаловался на недостаток переданных истребителей F-16
Зеленский: ВСУ уже используют истребители F-16, но их мало
06 сентября 2024, 13:10

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Украинские войска уже начали использовать в боевых действиях переданные западными союзниками истребители F-16, однако их все равно недостаточно. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский на заседании контактной группы по военному содействию Украине в Германии.
Глава государства отметил, что эти самолёты в настоящее время позволяют ВСУ сбивать российские ракеты и беспилотники, однако переданного количества недостаточно. Он подчеркнул, что Украине «нужен более сильный флот F-16».

Ранее, 4 августа, Зеленский подтвердил передачу западными союзниками первой партии из 10 истребителей. Ожидается, что к концу этого года их число вырастет до 20. В общей сложности Запад собирается передать 79 таких боевых самолётов.

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