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Украина приближается к полному военному краху, на это указывает отчаянная попытка ВСУ вторгнуться в курское приграничье. Так считает французский историк Эммануэль Тодд.
«Это обычное дело. Украинское контрнаступление в России, то есть вторжение Украины в Россию – это тот вид отчаянных действий, который обычно сопровождают полный военный крах», — сказал Тодд в интервью Figaro.
Он напомнил, что Германия в конце второй мировой войны совершала подобные наступательные операции.
Историк также отметил, что превосходство Москвы очевидно в экономическом противостоянии между коллективным Западом и Россией. Таким образом, Тодд считает, что в настоящее время наблюдается обрушение ЕС и США, и ситуация продолжает ухудшаться.
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Элина Позднякова