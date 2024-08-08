В Химках до конца лета проведут более 250 патриотических мероприятий

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Свыше 250 мероприятий патриотической направленности проведут в городском округе Химки до конца лета, в их числе открытые кинопоказы, лекции, мастер-классы и встречи с участниками СВО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятия организуют в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений», запущенного по инициативе членов местного Совета депутатов. С начала июля в округе состоялось более 100 таких мероприятий.
Мероприятия в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» будут проводить м после окончания летнего сезона. В частности, запланированы тематические уроки в школах. Ожидается, что до конца года мероприятия охватят тысячи жителей округа.
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«Проект направлен на укрепление связи между поколениями, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Присоединиться к проекту может любой желающий», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
Мероприятия в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» будут проводить м после окончания летнего сезона. В частности, запланированы тематические уроки в школах. Ожидается, что до конца года мероприятия охватят тысячи жителей округа.
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Лев Каштанов