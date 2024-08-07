В Химках снесли деревянный многоквартирный дом

Фото: пресс-служба Мособлархтектуры
Деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Первомайской улице в микрорайоне Сходня городского округа Химки, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухэтажный деревянный дом на восемь квартир был построен в 1951 году, его площадь составляла около 370 квадратных метров. Основные конструкции здания обветшали, из-за этого дом признали аварийным, жильцов оттуда расселили. Дом продолжал разрушаться, кроме того, там произошёл пожар. Жители соседних домов обратились через портал «Добродел» в администрацию округа с просьбой снести ставшую опасной постройку», — говорится в сообщении.В июле текущего года аварийный дом снесли. В настоящее время участок, который он занимал, полностью очищен от постройки и строительного мусора. Решение о том, как использовать освобождённую территорию, местная администрация пока не приняла.
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Лев Каштанов