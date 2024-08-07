В Химках снесли деревянный многоквартирный дом

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 7 августа, составила четыре балла по десятибалльной шкале, сложности с проездом фиксируются при движении по направлению к столице на ряде участков трёх федеральных трасс и семи шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.