В Химках глава округа вручил паспорта юным жителям

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В торжественной обстановке паспорта получили восемь юношей и девушек. Мероприятие прошло в стенах Центральной детской школы искусств. Участие в церемонии приняли также родители юных химчан.
К поздравлениям ребят также присоединилась директор химкинской детской школы искусств и депутат Совета депутатов округа Инна Монастырская. Кроме этого, подростки получили памятные подарки и поздравления от губернатора Московской области.
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«Паспорт — это новые возможности для вас и, конечно, большая ответственность. Примите самые искренние поздравления и пусть все, что вы задумали, непременно сбудется», — подчеркнул Дмитрий Волошин.
К поздравлениям ребят также присоединилась директор химкинской детской школы искусств и депутат Совета депутатов округа Инна Монастырская. Кроме этого, подростки получили памятные подарки и поздравления от губернатора Московской области.
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Мира Полтева