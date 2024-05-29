Глава Химок Волошин рассказал о новом этапе реконструкции парка Толстого

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел обход парка Толстого. Он рассказал, что в текущем году будут проведены работы по его благоустройству, сообщили в пресс-службе администрации г. о. Химки.
По словам Волошина, работы по благоустройству территории охватят 12 гектаров земли.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
По его словам, в парке Толстого планируется обновить дорожно-тропиночные сети, а также обустроить новые площадки для выгула собак — отдельно для крупных и маленьких пород. Изменения коснутся и парка аттракционов: карусели будут модернизированы.
Волошин рассказал, что жители и гости Химок смогут увидеть обновленную пляжную зону. В эту часть парка будет завезен кварцевый песок. Кроме того, планируется построить спортивный городок и детские площадки. На территории обустроят смотровую и новые пандусы. Также в планах — летняя эстрада.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В рамках первого этапа реконструкции парка Толстого уже обновили более 30 пешеходных дорожек и установили более сотни новых лавочек. Такие изменения произошли в прошлом году. В парке также обустроили велодорожки, новую детскую площадку, скалодром и верёвочный парк. Теперь химчане также могут прокатиться на колесе обозрения и увидеть сухой фонтан с интерактивной подсветкой.
Прежде Дмитрий Волошин поздравил выпускников Центральной детской школы искусств. Он заявил, что ученики школы часто представляют страну на мировых площадках и продолжают обучение в лучших вузах. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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«Парк Толстого — историческое место в Химках, старейшая зона отдыха в городе, открытая еще в 1947 году. Наша задача — обновить инфраструктуру парка, но при этом сохранить природу, каждое дерево», — сообщил глава Химок.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
По его словам, в парке Толстого планируется обновить дорожно-тропиночные сети, а также обустроить новые площадки для выгула собак — отдельно для крупных и маленьких пород. Изменения коснутся и парка аттракционов: карусели будут модернизированы.
Волошин рассказал, что жители и гости Химок смогут увидеть обновленную пляжную зону. В эту часть парка будет завезен кварцевый песок. Кроме того, планируется построить спортивный городок и детские площадки. На территории обустроят смотровую и новые пандусы. Также в планах — летняя эстрада.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В рамках первого этапа реконструкции парка Толстого уже обновили более 30 пешеходных дорожек и установили более сотни новых лавочек. Такие изменения произошли в прошлом году. В парке также обустроили велодорожки, новую детскую площадку, скалодром и верёвочный парк. Теперь химчане также могут прокатиться на колесе обозрения и увидеть сухой фонтан с интерактивной подсветкой.
Прежде Дмитрий Волошин поздравил выпускников Центральной детской школы искусств. Он заявил, что ученики школы часто представляют страну на мировых площадках и продолжают обучение в лучших вузах. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова