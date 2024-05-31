В Подмосковье проведут экологический фестиваль

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«Экофест-2024» состоится в пятницу, 7 июня, в Одинцовском городском округе, праздник приурочен ко Дню эколога, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В этом году мероприятие пройдет в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Основной темой фестиваля станет наука и экология. Мы призываем объединить науку, культуру и образование для обсуждения актуальных экологических проблем и поиска решений для устойчивого развития», — цитируются в сообщении слова главы Минэкологии региона Тихона Фирсова.Для гостей фестиваля разработана разнообразная насыщенная программа. В неё войдут мастер-классы по изготовлению бумажного змея и льняной куклы, научные опыты, а также экологический квест. Кроме того, гостям покажут, как делать бумагу и научат пользоваться специальными аппаратами с кормом для уток и белок.
Ожидается, что в экологическом фестивале примут участие около 500 человек.
Читайте также:
В подмосковных лесах заметили новые грибы
В Подмосковье активизировались пушистые мухи-опылители жужжалы
Подмосковных автолюбителей предупредили о сезонном выходе лосей на дороги
Лев Каштанов