В подмосковном Минэкологии попросили не уничтожать землероек из-за пользы экосистеме

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Обитающие в Подмосковье землеройки, в отличие от грызунов, не вредят сельскохозяйственным культурам, а наоборот приносят пользу, истребляя почвенных насекомых-вредителей и их личинок. Поэтому уничтожать их не нужно, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Землеройки – насекомоядные маленькие зверьки с длинным носом, которые умеют быстро зарываться в землю и напоминают мышей. Они поедают вредителей даже там, куда другим хищникам не добраться: под снегом, валежником, камнями и в толще листовой подстилки и под землей.
По словам зоологов, несмотря на скромные размеры, кормятся эти зверьки практически непрерывно. В ход идут насекомые, черви, мелкие лягушки, тритоны, слепыши мышей и даже сородичи. За день хищница употребляет пищи в 1,5-2 превышающей вес собственного тела.
Как отметил Фирсов, в Подмосковье обитают два вида землероек, занесённых в Красную книгу Московской области. Это равнозубая и крошечная бурозубки, которые находятся под охраной. Он попросил жителей не уничтожать зверьков, так как они приносят пользу экосистеме и являются своеобразными контролёрами численности насекомых-вредителей.
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«Многие считают, что землеройки поедают посевные культуры, клубни и корни растений, но это не так. Эти мелкие зверьки не имеют ничего общего с мышами, кроме внешнего вида. Это прожорливые хищники, которых не интересуют ни растения, ни плоды. Их главные кормовые объекты – насекомые, черви и земноводные», – рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
По словам зоологов, несмотря на скромные размеры, кормятся эти зверьки практически непрерывно. В ход идут насекомые, черви, мелкие лягушки, тритоны, слепыши мышей и даже сородичи. За день хищница употребляет пищи в 1,5-2 превышающей вес собственного тела.
Как отметил Фирсов, в Подмосковье обитают два вида землероек, занесённых в Красную книгу Московской области. Это равнозубая и крошечная бурозубки, которые находятся под охраной. Он попросил жителей не уничтожать зверьков, так как они приносят пользу экосистеме и являются своеобразными контролёрами численности насекомых-вредителей.
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Лора Луганская