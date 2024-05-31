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В подмосковном Минэкологии попросили не уничтожать землероек из-за пользы экосистеме

31 мая 2024, 14:30
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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Обитающие в Подмосковье землеройки, в отличие от грызунов, не вредят сельскохозяйственным культурам, а наоборот приносят пользу, истребляя почвенных насекомых-вредителей и их личинок. Поэтому уничтожать их не нужно, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Землеройки – насекомоядные маленькие зверьки с длинным носом, которые умеют быстро зарываться в землю и напоминают мышей. Они поедают вредителей даже там, куда другим хищникам не добраться: под снегом, валежником, камнями и в толще листовой подстилки и под землей.
«Многие считают, что землеройки поедают посевные культуры, клубни и корни растений, но это не так. Эти мелкие зверьки не имеют ничего общего с мышами, кроме внешнего вида. Это прожорливые хищники, которых не интересуют ни растения, ни плоды. Их главные кормовые объекты – насекомые, черви и земноводные», – рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.


По словам зоологов, несмотря на скромные размеры, кормятся эти зверьки практически непрерывно. В ход идут насекомые, черви, мелкие лягушки, тритоны, слепыши мышей и даже сородичи. За день хищница употребляет пищи в 1,5-2 превышающей вес собственного тела.

Как отметил Фирсов, в Подмосковье обитают два вида землероек, занесённых в Красную книгу Московской области. Это равнозубая и крошечная бурозубки, которые находятся под охраной. Он попросил жителей не уничтожать зверьков, так как они приносят пользу экосистеме и являются своеобразными контролёрами численности насекомых-вредителей.

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В Талдоме огнеборцы ликвидировали торфяной пожар
31 мая 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали торфяной пожар в Талдомском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
О пожаре в районе деревни Остров сотрудникам ведомства сообщили жители.

«Огнеборцы оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Но торфяное возгорание не так легко ликвидировать. В среднем нужно от одного до четырех тонн воды на квадратный метр тлеющего торфяника. Работники дежурных караулов два дня боролись с огнем и ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. Жителям округа следует в обязательном порядке соблюдать правила пожарной безопасности, потому что местность богата торфом», — поделился начальник подразделения Андрей Барков.

​Он также добавил, что при возгорании торфа пожар начинает интенсивно распространяться, что угрожает не только природе, но и ближайшим населенным пунктам.

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В России с 1 сентября начнется маркировка кормов для животных и ветпрепаратов
31 мая 2024, 14:24

Фото: iStock/jirkaejc

Правительство РФ утвердило правила начинающейся с 1 сентября этого года маркировки кормов для животных и ветеринарных препаратов. Информация следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.
Ввод маркировки кормов и лекарств для животных будет проходить в несколько этапов. С 1 сентября этого года для участников оборота начинается обязательная регистрация в государственной системе маркировки «Честный знак».

После чего, с 1 октября текущего года средства маркировки должны появиться на упаковках сухих кормов и лакомств для питомцев. Примечательно, что с этого же числа производители и импортеры данной продукции должны отправлять информацию о вводе товара в оборот в систему. Влажные корма начнут ​маркировать с весны 2025 года.

Напомним, постепенное введение системы маркировки началось в РФ в 2016 году. Благодаря уникальному цифровому коду, который наносится на товары при маркировке, каждый может убедиться в подлинности и заявленном качестве продукции.

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Автоэксперт Кадаков объяснил, почему бума покупок авто на маркетплейсах не будет
31 мая 2024, 14:14

Фото: iStock/awayge

Главный редактор автомобильного журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что покупки автомобилей на маркетплейсах являются ещё одной формой приобретения машины, позволяющей в некотором смысле экономить время, а иногда – и деньги.
Ещё одним достоинством покупки машины онлайн для покупателя может стать минимизация взаимодействия с дилером. Такой форма также подойдёт тем, кто абсолютно уверен в машине и не видит смысла её дополнительно осматривать. Однако, таких покупателей не много, а потому массовым такой вид сделки не станет, считает эксперт.

«Поэтому продажи не будут какими-то огромными, но это ещё один шаг к работе мимо непосредственного общения с дилером, когда покупатель не хочет никаких задушевных разговоров, а хочет просто купить товар и потратить на это минимальное количество времени», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал законопроект о лишении прав управлять автомобилем за сокрытие номеров. По его мнению, можно такие автомобили отгонять на штрафстоянки.

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В Подмосковье откроют более 200 пляжей и зон отдыха с прокатом и питанием
31 мая 2024, 14:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье с 1 июня начнут работать 200 пляжей и зон отдыха. Там будут открыты пункты проката и точки питания, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Свыше 200 пляжей и зон отдыха у воды будут функционировать в Подмосковье с первого дня июня. Завершаются подготовительные работы. Туда, где было необходимо, завезли песок, обновили дороги к местам отдыха, отремонтировали или заменили элементы благоустройства – кабины для переодевания, душевые, лежаки и многие другое», – пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что подходящий пляж поможет найти сервис Яндекс.Карты.

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Риелтор Апрелев объяснил разочарование новыми правилами перепланировки жилья
31 мая 2024, 13:57

Фото: iStock/zazamaza

Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев раскритиковал новые правила, регулирующие процесс перепланировки квартир.
Теперь собственников-физлиц, не соблюдающих закон, могут оштрафовать на сумму от 2 тыс. рублей, для юридических лиц наказание может составлять от 40 тыс. рублей.

«Этот нормативный документ меня разочаровал. Опять создаются избыточные компетенции для чиновников. Увеличивается число людей, которые в этом процессе будут участвовать. Это совсем не то, что ожидал рынок от процедуры упрощения согласования перепланировок. Когда создаётся тотальный учёт – это приводит к тому, что люди тотально его игнорируют», — приводит Общественная Служба Новостей слова Апрелева.

По его мнению, нужно выделить из всех нарушений в этом вопросе самые серьёзные и с ними планомерно бороться.

Ранее старший партнёр риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов заявил, что самыми распространенными ошибкам владельцев жилья при сдаче его в аренду являются некорректное ценообразование и просчеты в выборе техники.

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#риелтор
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#наказание
#квартира
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В Раменском выставили на торги подряд на строительство школы на 1100 мест
31 мая 2024, 13:44

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, планируют построить на территории жилого комплекса «Новые Островцы» в Раменском городском округе, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить объект, а также обеспечить поставку оборудования, необходимого для функционирования школы», — говорится в сообщении.
Планируется, что ученики будут учиться только в первую смену. Блок начальной школы рассчитан на 400 учеников, блок старшей школы — на 700 учеников. Работы должны быть завершены в 2026 году.

Начальная цена лота — 1 млрд 452 млн 594 тысячи 930 рублей. Заявки принимаются до 10 июня.

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#школа
#строительство
#комитет по конкуретной политике мо
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Юным пассажирам 1 июня Мострансавто подарит значки в виде автобусов
31 мая 2024, 13:44

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Международный день защиты детей Мострансавто подарит юным пассажирам значки в виде автобусов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Международный день защиты детей Мострансавто подарит юным пассажирам значки в виде автобусов, логотипа компании и валидатора.

«В субботу получить сувенир можно будет на некоторых автовокзалах и автостанциях предприятия, а также в автобусах. Раздавать подарки будут в различных городах Московской области. Для детей подготовили свыше 500 брендированных значков.В праздничный день сувениры подарят школьникам и пассажирам с детьми», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что ведомство подготавливает для жителей приятные сувениры на различные праздники.

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#предприятия
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Песков: курильщики в Кремле остались в меньшинстве
Песков: в Кремле курильщики в меньшинстве, но к ним относятся с пониманием
31 мая 2024, 13:40

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Курильщики в Кремле остались в меньшинстве, но к ним относятся с пониманием. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во Всемирный день без табака.
Он подчеркнул, что подавляющее большинство сотрудников администрации президента, как и сам глава государства, не курят. Однако остались те, кто ещё не избавился от этой вредной привычки. К ним относятся с пониманием.

Песков добавил, что всегда можно найти место, где покурить. Но в здании администрации президента это сделать не так просто, поскольку курение там запрещено.

Официальный представитель Кремля уточнил, что курение сотрудников не относится к критериям эффективности. Сам Песков бросил курить в 2008 году. Он признался, что его долго тянуло вернуться к этой пагубной привычке, но ему удалось справиться с зависимостью.

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#кремль
#курение
#дмитрий песков
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В Подмосковье заработал информационный сервис по аварийным отключениям электричества
31 мая 2024, 13:29

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Онлайн-сервис по информированию жителей об аварийных отключениях электроэнергии запустили в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Мы создали специальный онлайн-сервис на сайте компании «Мособлэнерго», чтобы люди могли узнать в режиме реального времени, почему у них нет электричества и когда его восстановят», — цитируются в сообщении слова главы подмосковного Минэнерго Евгения Хромушина.
Для того, чтобы узнать о сроках восстановления подачи электричества, пользователи должны выбрать на сайте «Мособлэнерго» раздел «Потребителям» и открыть там вкладку «Плановые и аварийные отключения». Кроме того, информация размещается в группе компании в мессенджере Telegram.

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