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В Химках состоялись всероссийские соревнования по автоспорту

12 августа 2024, 14:08
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Первенство России и Открытый Кубок городского округа по автомобильному спорту среди детей и подростков провели на стадионе технических видов спорта в Химках, соревнования приурочили ко Дню физкультурника, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В течение двух дней юные пилоты демонстрировали свое мастерство на специально оборудованной трассе. Заезды проводились в дисциплинах: «Багги-600», «ДЗ-Мини» и «ДЗ-250», — говорится в сообщении.
Важность подобных спортивных мероприятий отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, член окружного Совета депутатов Валентин Герасимов.



«Благодаря поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и губернатора региона Андрея Воробьева спортивная инфраструктура постоянно развивается. В окурге модернизируют стадионы, строят спортивные площадки, проводят масштабные мероприятия. Наша цель – привлечь как можно больше горожан к спорту и здоровому образу жизни. Открытый кубок по автомобильному спорту – это ещё одно яркое подтверждение этой политики», — сказал Валентин Герасимов.
Победителем соревнований в категории «Багги-600» стал Тимур Садеев, серебряную медаль завоевал Эмиль Дияров, а бронзу — Мирослав Филимонов. В категории «ДЗ-Мини» пьедестал почёта заняли Лев Брагин, Раиль Талипов и Матвей Седов. А в категории «ДЗ-250» — Тимофей Жарков, Роман Марченко и Александр Абрамов.

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#первенство
Баскетболистки клуба Khimki Power стали вице-чемпионками международного турнира
12 августа 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Женская команда Khimki Power заняла второе место в Гранд-финале Winline лиги по баскетболу 3х3. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В стартовом матче подопечные Олеси Абрамовской проиграли, но затем одержали две важные победы и пробились в полуфинал. В борьбе за выход в финал турнира Khimki Power противостояли четырёхкратным чемпионкам России – команде «ЦОП-Петербург». Химчанки взяли верх, завершив встречу со счётом 13:12.
«В главном противостоянии международного турнира подмосковные спортсменки сошлись со второй по силе российской командой – «Самарой», однако уступили с разницей всего в одно очко – 18:19. Таким образом, команда из Московской области завоевала серебряные награды», – рассказали в министерстве.
По результатам Гранд-финала девушки из Khimki Power также получили награду «Открытие сезона», а гендиректор подмосковного Центра спортивной подготовки №5 Татьяна Аратова была названа «Менеджером сезона».

Мужская команда Khimki Power заняла на турнире пятое место

Гранд-финал Winline Лиги 3х3 проходил 9-11 августа в Екатеринбурге. Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национпроекта «Демография».

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В Париже официально закрылись Олимпийские игры
12 августа 2024, 01:00

Фото: iStock/Mateescu Mugur

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о закрытии 33-х летних Олимпийских игр в Пекине, передает РИА Новости.
Олимпийский флаг был торжественно спущен под олимпийский гимн и передан мэру Лос-Анджелеса Карен Басс, который будет принимать Игры 2028 года. Также был потушен олимпийский огонь.

Российских спортсменов на церемонии закрытия не было: 15 спортсменов были допущены Международным олимпийским комитетом к соревнованиям, но покинули Париж после выступления. Последним оставался гребец Захар Петров, который также покинул Олимпийскую деревню.

Церемония закрытия началась в 22:00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс».

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#париж
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В РПЦ назвали постер закрытия Олимпиады «иконой дьявола»
Архиепископ Савва назвал постер закрытия Олимпиады в Париже иконой дьявола
11 августа 2024, 09:51

Фото: iStock/Mateescu Mugur

Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале назвал «иконой дьявола» официальный постер закрытия Олимпиады в Париже, представленный на сайте Олимпийских игр.
Уточняется, что на постере черного цвета изображена падающая на земной шар светящаяся мужская фигура. Архиепископ Савва процитировал описание падения с небес сатаны в ветхозаветной книге пророка Исайи.

Ранее сообщалось, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#медали
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Тарасова прокомментировала решение Баха не идти на выборы главы МОК
Тарасова заявила, что Бах принял правильное решение об уходе с поста главы МОК
11 августа 2024, 08:53

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Решение главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха об уходе с поста прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Ее слова приводит телеканал «Матч ТВ».
«Уйдет Бах, и ладно. Главное, чтобы новый президент МОК был не хуже старого, — заявила Тарасова.

По мнению тренера, позиция Баха привела к тому, что российские спортсмены не принимают участие в олимпийских играх. Тарасова также добавила, что глава МОК запомнился ей как человек, который не оказал поддержку в трудную минуту.

Прежде Томас Бах заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Свое решение он не пояснил.

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Вторая провалившая гендерный тест спортсменка завоевала олимпийское золото
10 августа 2024, 23:53

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Тайваньская спортсменка Линь Юйтин победила Юлию Шеремету из Польши в финале женского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает РИА Новости.
В 2023 году Международная боксерская ассоциация (IBA) отстранила Юйтин и алжирку Иман Келиф от участия в чемпионате мира за несоответствие критериям допуска. Гендерный тест установил, что спортсменки имеют XY-хромосомы и высокий уровень тестостерона.

Как и Юйттин, Келиф стала чемпионкой Олимпийских игр в Париже. Африканская спортсменка выступала в весовой категории до 66 кг.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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В Подмосковье в 6-й раз состоялся Кубок Александра Овечкина
В Мытищах прошел Кубок Овечкина в 6-ой раз
10 августа 2024, 16:09

Фото: Антон Чернов

Кубок Александра Овечкина по хоккею состоялся в шестой раз в Подмосковье. Как сообщил Telegram-канал «ПУЛ Московской области», в мероприятии участвовали дети не старше 12 лет.
«В день финала в Мытищах состоялся и гала-матч легенд хоккея, посмотреть который пришли порядка 6 000 зрителей», — говорится в публикации.

Идея создания и проведения турнира принадлежит губернатору МО Андрею Воробьеву. Сильнейшие хоккейные школы собираются в августе ежегодно. Проводится турнир летом, что непривычно для хоккея, однако в другое время Александр Овечкин не может приехать в РФ, поскольку идет сезон в Национальной хоккейной лиге. Овечкин является трехкратным чемпионом мира.

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Провалившая гендерный тест спортсменка завоевала золото Олимпиады-2024
Провалившая гендерный тест спортсменка Хелиф завоевала золото Олимпиады-2024
10 августа 2024, 00:32

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Келиф завоевала золотую медаль на Олимпийских играх, сообщает РИА Новости.
В финале Келиф боролась с китаянкой Ян Лю. Победа алжирской спортсменки зависела от единогласного решения судей.

Во время турнира Келиф пожаловалась на издевательства. Боксерша призвала зрителей соблюдать олимпийские принципы и Олимпийскую хартию, а также воздерживаться от оскорблений спортсменов.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф и тайваньца Линь Юйтин за несоответствие критериям допуска на чемпионат мира. Результаты тендерного теста показали, что у спортсменов имеются XY-хромосомы и высокий уровень тестостерона.

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#париж
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Американских олимпийских бегунов дисквалифицировали с соревнований
09 августа 2024, 23:47

Фото: iStock/Alla Tsyganova

Сборная США по легкой атлетике была дисквалифицирована в эстафете четыре по 100 метров на Олимпийских играх в Париже из-за ошибки при передаче эстафеты, передает ​РИА Новости.
Отмечается, что первый бегун Кристиан Коулман допустил ошибку при передаче эстафеты товарищу по команде Кеннету Беднареку.

В результате золотую медаль завоевала команда Канады. Серебряная медаль досталась коллективу из ЮАР, а тройку призеров замкнули британские спортсмены.

Ранее стало известно, что российские гимнастки отказались участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

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Кавазашвили заявил о небывалом подъёме «Зенита»
09 августа 2024, 18:42

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отметил подъём «Зенита», которого давно не было видно.
Так он прокомментировал ожидания от будущего матча «Зенит» — «Динамо».

«Зенит» находится на таком подъёме, на котором я очень давно их не видел. Это явный фаворит в игре. Московское «Динамо» старается закрепиться в лидерской группе, поэтому игра будет очень интересной. Эти две команды обычно играют в очень интенсивной борьбе, поэтому ждём неожиданного результата», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кавазашвили.

Встреча команд состоится 10 августа в Санкт-Петербурге в 17:30 мск.

Ранее бывший волейболист сборной России, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов заявил, что в этом сезоне РПЛ у «Зенита» нет конкурентов.

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