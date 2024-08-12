В Химках состоялись всероссийские соревнования по автоспорту

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Первенство России и Открытый Кубок городского округа по автомобильному спорту среди детей и подростков провели на стадионе технических видов спорта в Химках, соревнования приурочили ко Дню физкультурника, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В течение двух дней юные пилоты демонстрировали свое мастерство на специально оборудованной трассе. Заезды проводились в дисциплинах: «Багги-600», «ДЗ-Мини» и «ДЗ-250», — говорится в сообщении.Важность подобных спортивных мероприятий отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, член окружного Совета депутатов Валентин Герасимов.
«Благодаря поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и губернатора региона Андрея Воробьева спортивная инфраструктура постоянно развивается. В окурге модернизируют стадионы, строят спортивные площадки, проводят масштабные мероприятия. Наша цель – привлечь как можно больше горожан к спорту и здоровому образу жизни. Открытый кубок по автомобильному спорту – это ещё одно яркое подтверждение этой политики», — сказал Валентин Герасимов.Победителем соревнований в категории «Багги-600» стал Тимур Садеев, серебряную медаль завоевал Эмиль Дияров, а бронзу — Мирослав Филимонов. В категории «ДЗ-Мини» пьедестал почёта заняли Лев Брагин, Раиль Талипов и Матвей Седов. А в категории «ДЗ-250» — Тимофей Жарков, Роман Марченко и Александр Абрамов.
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