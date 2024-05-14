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В Химках мужчина дал объявление о продаже машины и ограбил покупателя на 28 млн рублей

14 мая 2024, 09:53

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Полиция задержала в Химках 24-летнего приезжего из Краснодара по подозрению в разбойном нападении, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже дорогой иномарки. С ним связался потенциальный покупатель. Злоумышленник выслал ему фотографии машины и документов на неё и назначил встречу для заключения сделки.

«По договорённости, сделка должна была произойти в офисе на улице Германа Титова. Там лжепродавец встретился с покупателем, убедился, что деньги при нём, а потом внезапно распылил покупателю в лицо перцовый баллончик, выхватил сумку с деньгами и сбежал. Ущерб составил 28 миллионов рублей», — говорится в сообщении.


Злоумышленника задержали по горячим следам. В его съёмной квартире в Химках были найдены украденные деньги, но не вся сумма — часть он успел потратить на личные нужны и погашение кредитов.

Задержанный рассказал, что у него нет машины, которую он «продавал». Для того, чтобы обмануть потенциального покупателя, он зашёл в автосалон, где и сделал фотографии машины и документов.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Разбой».

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#разбой
#криминал
#полиция
Загруженность дорог Подмосковья утром 14 мая составила три балла
14 мая 2024, 09:35

Интенсивность дорожного трафика на территории Московской области по состоянию на утро вторника, 14 мая, оценивается на три балла, при этом на трёх федеральных трассах и восьми шоссе наблюдаются затруднения при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения движения транспорта отмечаются на трассах М-7 «Волга», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Ленинградское, Щёлковское, Варшавское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области этим утром выехало свыше 849 тысяч машин: это на два процента меньше, чем фиксировалось в среднем в минувшем месяце.

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Глава Рособрнадзора высказался о пересдаче ЕГЭ в будущем
Глава Рособрнадзора Музаев: в следующих годах пересдать ЕГЭ тоже будет возможно
14 мая 2024, 09:24

Фото: iStock/Ritthichai

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что российские школьники и в следующих учебных годах смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов. Об этом пишет РИА Новости.
Музаев отметил, что это является поручением главы российского государства. По словам главы Рособрнадзора, в юриспруденции не принимают законы, ущемляющие граждан.

Музаев заключил, что к основному периоду проведения ЕГЭ в стране все готово, для пересдач выделены два дополнительных дня в июле.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдачи одного предмета до конца приемной кампании. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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#егэ
#минпросвещения
#законы
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В финал международной олимпиады «IT-Планета» вышли 11 представителей Подмосковья
14 мая 2024, 09:20

Фото: iStock/gorodenkoff

XV Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» проводится в России, из более чем 20 тысяч участников в финал вышли около 350 человек, в том числе — одиннадцать представителей Московской области, сообщает пресс-служба АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
«Финалистам предстоит показать свои навыки прикладного программирования на платформе GitVerse, умение работать в операционной системе Astra Linux и с платформой «1С:Предприятие», кроме того, их ждёт выполнение задач на базе операционной системы «РЕД ОС» и в среде СУБД Postgres Pro», — говорится в сообщении.
В числе финальных испытаний также создание робототехнического устройства в конкурсе от компании «РОББО», презентация собственных образовательных курсов, созданных на платформе iSpring, и проектов, созданных на основе контроллера российского образовательного программно-аппаратного комплекса «РУДИРОН».

Проявить себя финалисты смогут и в качестве создателей компьютерных игр, разработчиков приложений, в 3D-моделирования и информационной безопасности.

Олимпиада «IT-Планета» проводится для студентов и дипломированных специалистов в возрасте от 18 до 35 лет. Финальные испытания будут проходить с 24 по 27 мая в IT-парке «Цифровая Арктика» в Архангельске.

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#олимпиада
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#московская область
#подмосковье
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В Московской области сохраняется второй класс пожарной опасности
14 мая 2024, 09:20

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

В подмосковных лесах до конца недели сохраняется второй класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня на территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

«С 15 мая на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. 16 мая в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 10-16С», — отметили в ведомстве.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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#подмосковье
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Пенсионер из США перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов
Пенсионер перевёл мошенникам с Украины $61 млрд: Захарова пошутила о Байдене
14 мая 2024, 09:07

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила в своем Telegram-канале мем о том, что пожилой мужчина из Вашингтона за 2024 год перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов.


Напомним, палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Позже президент США Джо Байден подписал данный закон. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что ложь британского премьера Риши Сунака о «ядерной эскалации» и поставках газа является отчаянной. Захарова отметила, что ей жаль британского премьера из-за таких отчаянных слов.

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Мужчина узнал об измене своей жены благодаря результатам анализов
The Sun: Муж прочитал больничную выписку жены и заподозрил ее в измене
14 мая 2024, 08:46

Фото: iStock/fizkes

Муж заподозрил жену в измене, после того как прочитал ее больничную выписку, в которой говорилось о наличии у нее передающегося половым путем заболевания. Об этом сообщает The Sun.
Мужчина обратился к секс-коучу Дейдре Сандерс за помощью. Он поделился, что его брак длится двадцать три года, но последние десять лет между ним и супругой не было интимной близости. Уточняется, что причина такого холода в отношениях может заключаться в изменах. Однако женщина категорически отрицает свою неверность.

При этом мужчина заявил, что получил верное доказательство наличия у жены романов на стороне. В этом его убедила больничная выписка супруги. Отмечается, что в документе было указано, что у женщины вирус простого герпеса.

Ее муж полностью уверен в том, что болезнь передается исключительно половым путем. Секс-коуч посоветовала мужчине не делать поспешных выводов, так как стопроцентного подтверждения факта у него нет. Эксперт добавила, что вирус может вызывать как «простуду» на губах, так и язвы на половых органах. Сандерс заключила, что болезнь может не заявлять о себе долгие годы, по этой причине герпес не является точным доказательством супружеской неверности.

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#диагноз
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Названа самая популярная сумма взятки в России
Самым популярным размером взятки в России остаются суммы в 10–50 тысяч рублей
14 мая 2024, 08:25

Фото: iStock/Atstock Productions

Самым популярным размером взятки в России остаются суммы в 10–50 тысяч рублей, об этом стало известно «Коммерсанту».
Из данных судебной статистики по делам о коррупционной направленности можно установить, что самыми популярными размерами подкупа стали суммы от 10 до 50 тысяч рублей. В 2023 году за подобное были осуждены 5,2 тысячи человек.

На втором месте оказались «услуги неимущественного характера». 3,7 тысячи человек ими воспользовались. На третьем месте — взятки в размере от тысячи до десяти тысяч рублей. Отмечается, что самым редким размером взятки оказались суммы до 500 рублей.

При этом получение взятки стало самым распространённым коррупционным преступлением, а дача взятки занимает второе место по количеству осуждённых.

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#взятка
#преступление
#коррупция
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«Это грех»: священник рассказал, что нельзя делать у могил родственников
Священник Первозванский: на Радоницу неуместно устраивать трапезу с покойником
14 мая 2024, 05:36

Фото: istock / Tatiana Ikoeva

На Радоницу – первый после Пасхи день поминовения усопших – неуместно устраивать «трапезу с покойником» — оставлять на могилах еду и напитки — это грех и языческое представление об общении с усопшим. Об этом рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский в беседе с РИА Новости.
«В Радоницу и последующие дни уже уместно пойти в храм и помолиться об усопших, заказать панихиду или подать записку о поминовении – «за упокой»; пойти на кладбище, помолиться у могилы, попросить, чтобы там священник совершил заупокойное богослужение», — пояснил отец Максим Первозванский.
Протоиерей призвал отказаться от следования некоторым «народным» обычаям. Собеседник издания подчеркнул, что попытка «накормить, напоить» усопшего — это языческое представление об общении с усопшим, что является грехом.

Он добавил, что у могилы можно и перекусить, «если эта еда предназначается вам самим, а трапеза не носит ритуального значения». Первозванский отметил, что застолье лучше утраивать после поминок — дома или в кафе.

Радоница в 2024 году: какого числа, как поминать усопших, что нельзя делать — читайте в материале «Радио 1».

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#кладбище
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Макаревичу* грозит уголовное дело
Макаревичу* грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента
14 мая 2024, 04:43

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Основателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* грозит уголовное преследование и 2 года лишения свободы за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы
По данным источника издания, в настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах) в отношении Макаревича*. Если дело будет возбуждено, музыканту может грозить лишение свободы до двух лет.

Собеседник добавил, что артиста также планируют проверить на экстремизм после его высказываний об Украине в ходе разговора с пранкерам Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Ранее сообщалось, что рэпер Oxxxymiron* объявлен в розыск МВД России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признаны в РФ иностранными агентами
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