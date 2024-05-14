В Химках мужчина дал объявление о продаже машины и ограбил покупателя на 28 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция задержала в Химках 24-летнего приезжего из Краснодара по подозрению в разбойном нападении, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже дорогой иномарки. С ним связался потенциальный покупатель. Злоумышленник выслал ему фотографии машины и документов на неё и назначил встречу для заключения сделки.
Злоумышленника задержали по горячим следам. В его съёмной квартире в Химках были найдены украденные деньги, но не вся сумма — часть он успел потратить на личные нужны и погашение кредитов.
Задержанный рассказал, что у него нет машины, которую он «продавал». Для того, чтобы обмануть потенциального покупателя, он зашёл в автосалон, где и сделал фотографии машины и документов.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Разбой».
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«По договорённости, сделка должна была произойти в офисе на улице Германа Титова. Там лжепродавец встретился с покупателем, убедился, что деньги при нём, а потом внезапно распылил покупателю в лицо перцовый баллончик, выхватил сумку с деньгами и сбежал. Ущерб составил 28 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали по горячим следам. В его съёмной квартире в Химках были найдены украденные деньги, но не вся сумма — часть он успел потратить на личные нужны и погашение кредитов.
Задержанный рассказал, что у него нет машины, которую он «продавал». Для того, чтобы обмануть потенциального покупателя, он зашёл в автосалон, где и сделал фотографии машины и документов.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Разбой».
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Лев Каштанов