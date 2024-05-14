Косатки потопили судно в Гибралтарском проливе

Фото: iStock/Dave Hutchison Photography
Неизвестное количество косаток потопило судно, протаранив его в марокканских водах Гибралтарского пролива. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету El Pais.
Сообщается, что произошло это в воскресенье утром. Судно Alboran Cognac длиной 15 метров, на борту которого находились два человека, столкнулось с косатками. Отмечается, что речь идет о субпопуляции косаток из 15 особей. Обитают они между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом.
По информации издания, после оповещения спасательных служб близлежащий нефтяной танкер взял моряков на борт и доставил судно в Гибралтар, но оно все равно затонуло. Отмечается, что зарегистрировано 7 случаев подобных кораблекрушений.
Читайте также:
Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе
Торговое судно получило повреждения после атаки в Красном море
Йеменские хуситы заявили об атаке на судно Cyclades в Красном море
Дарья Осипова