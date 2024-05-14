В Киргизии наказали 21 чиновника за наезд грузовика с мороженым на школьников

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В Киргизии наказали более 20 чиновников после наезда грузовика с мороженым на группу школьников, об этом сообщили в пресс-службе президента республики.
Инцидент произошёл 2 мая в киргизском селе Жерге-Тал. Припаркованный мини-грузовик «Портер» с мороженым неожиданно поехал с горы и врезался в группу детей. В результате случившегося пострадали более 30 детей, часть из которых пришлось госпитализировать.
Расследовавшая инцидент комиссия пришла к выводу, что организаторы мероприятия не выполнили все необходимые требования по обеспечению безопасности участников.
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«Всего привлечено к дисциплинарной ответственности — 21 (чиновник — ред.), из них на освобождение от занимаемой должности представлены 6 должностных лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.
Расследовавшая инцидент комиссия пришла к выводу, что организаторы мероприятия не выполнили все необходимые требования по обеспечению безопасности участников.
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Евгения Парфентьева