Появились кадры в места атаки БПЛА грузового поезда в Волгоградской области

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В сети появились кадры с места атаки беспилотника на грузовой поезд в Волгоградской области, видео публикует Telegram-канал Baza.
В ноыь на 14 мая на станции Котлубань в Волгоградской области вагоны грузового поезда сошли с путей, после чего произошло возгорание цистерны с дизельным топливом. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Позже стало известно, что поезд сошёл с рельс после атаки беспилотного летательного аппарата.
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Позже стало известно, что поезд сошёл с рельс после атаки беспилотного летательного аппарата.
«В 01:55 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Городищенском районе Волгоградской области. В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», — уточнили в региональном МЧС.
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Евгения Парфентьева