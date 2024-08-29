В Химках наградили дипломами 30 лауреатов городской Доски почёта

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
30 химчан, лауреатов городской Доски почёта, получили дипломы на торжественной церемонии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
«Химки стремительно развиваются, и в этом движении вперёд есть заслуга каждого. Новые имена на Доске почёта – это признание заслуг и важности труда каждого на благо городского округа. Вы являетесь примером для тысяч химчан», – сказал лауреатам председатель Совета депутатов муниципалитета Сергей Малиновский. На Доску почёта занесены заслуженные сотрудники, представляющие разные сферы деятельности. Это инженеры, конструкторы, работники социальной сферы, полицейские, спасатели, преподаватели, медики, водители, артисты и ветераны боевых действий.Одним из таких работников стал инженер машино-строительного конструкторского бюро «Факел», ветеран боевых действий Тигран Нерсесянц. В самом начале спецоперации он одним из первых подписал контракт и отправился в зону боевых действий, несмотря на возраст.
«Сегодня очень важно не потерять связь поколений. Молодёжь должна знать и уважать свою историю. Очень необходимо просвещать их», – отметил Нерсесянц.Наградой отметили также инженера-конструктора НПО «Энергомаш» Дмитрия Колчина. За его спиной – более 10 лет непрерывного труда, разработки уникальных проектов, связанных с испытанием ракетных двигателей.
«Это можно рассматривать и как хобби, и как работу. Я помню свой первый год работы, когда ещё учился на пятом курсе Московского авиационного института. Я гулял по парку и заметил Доску почёта. И как-то так получилось, что спустя столько времени я тоже туда попал и безмерно рад этому», – поделился Колчин.Традиционно Доска почёта утверждается Советом депутатов, а портреты жителей представляют ко Дню города. В число лучших могут войти представители предприятий, организаций, учреждений, работающие и проживающие в Химках, достигшие высоких показателей в развитии города.
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Лора Луганская