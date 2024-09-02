В Подмосковье открылось 14 инвестиционных школ

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Четырнадцать новых школ, построенных за счёт инвесторов в рамках договоров о комплексном развитии территории, открылись в Московской области 2 сентября, о некоторых из них рассказали в министерстве жилищной политике региона.
«В частности, в жилом комплексе «Новое Медведково» в Мытищах открылась школа-новостройка, рассчитанная на 1735 учеников. В школе есть четыре спортзала и хореографическая студия. А в ЖК ««1-й Лермонтовский» на территории городского округа Люберцы первых учеников приняла школа 1500 мест. Здание школы разделено на два блока: для младшеклассников и учащихся средних и старших классов. В блоках отдельные входы и раздевалки», — говорится в сообщении.Кроме того, в жилом комплексе «Отрада» в округе Красногорск заработала школа на 1385 мест. Там есть различные кружки и спортивные секции, где смогут заниматься не только ученики, но все дети, живущие по соседству.
Читайте также:
Обеспечено надёжное электроснабжение школ и детсадов Подмосковья
В сентябре в Кашире откроют после капремонта школу и детсад
В Королёве в этом году откроют после капремонта три школы
Лев Каштанов