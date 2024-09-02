Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье открылось 14 инвестиционных школ

В Подмосковье открылось 14 инвестиционных школ

02 сентября 2024, 09:46
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Оригинал
Четырнадцать новых школ, построенных за счёт инвесторов в рамках договоров о комплексном развитии территории, открылись в Московской области 2 сентября, о некоторых из них рассказали в министерстве жилищной политике региона.


«В частности, в жилом комплексе «Новое Медведково» в Мытищах открылась школа-новостройка, рассчитанная на 1735 учеников. В школе есть четыре спортзала и хореографическая студия. А в ЖК ««1-й Лермонтовский» на территории городского округа Люберцы первых учеников приняла школа 1500 мест. Здание школы разделено на два блока: для младшеклассников и учащихся средних и старших классов. В блоках отдельные входы и раздевалки», — говорится в сообщении.
Кроме того, в жилом комплексе «Отрада» в округе Красногорск заработала школа на 1385 мест. Там есть различные кружки и спортивные секции, где смогут заниматься не только ученики, но все дети, живущие по соседству.

Читайте также:

Обеспечено надёжное электроснабжение школ и детсадов Подмосковья

В сентябре в Кашире откроют после капремонта школу и детсад

В Королёве в этом году откроют после капремонта три школы
#школы
#инвесторы
#минжилполитики мо
#строительство
#московская область
#подмосковье
«Учение меня не интересовало»: Михаил Боярский рассказал про свое школьное время
Михаил Боярский: будущее нашей страны зависит от школьников
02 сентября 2024, 09:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Для школьников и учителей начало осени знаменуется праздником знаний.
Советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант Михаил Боярский в беседе с «Радио 1» рассказал о своем школьном прошлом.

«Это самый большой праздник был для меня. Самое главное было увидеть всех друзей, одноклассников, школьных приятелей, учителей. Учение меня не интересовало: ни предметы, ни сам процесс. А вот встреча с близкими и друзьями, поделиться с ними впечатлениями о лете. Увидеться в кулуарных местах хорошей мужской компанией, поговорить о музыке, о спорте, кто что узнал нового. Я поэтому приходил в школу за несколько часов до начала уроков, чтобы насладиться атмосферой школьной жизни», — поделился артист.
Он добавил, что современные школьники сильно отличаются от их поколения, потому советовать что-то сложно.

«Чтобы они, наверное, и учителя, и ученики, понимали, что они наше будущее, и все зависит от них в нашей стране. Это не развлечение, а серьезный труд. Чем раньше они поймут, тем большего добьются», — сказал Боярский.

Читайте также:

Школьные линейки в Москве пройдут в помещениях и без родителей

ИТ-эксперт Липов предупредил о мошенничествах в канун начала учебного года

В Мособлдуме перечислили меры поддержки для подмосковных школьников
#праздник
#певец
#школьники
#труд
#будущее
#учителя
#музыкант
#меры
#встреча
#ученики
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Володин об итогах выборов в Тюрингии в ФРГ: немцы сказали Шольцу «уходи»
02 сентября 2024, 08:50

Фото: сайт Кремля

Поражение партии канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в Тюрингии и Саксонии свидетельствует о стремлении граждан изменить правительство. Такую точку зрения высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя успех «Альтернативы для Германии» на выборах в Тюрингии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Немцы сказали Шольцу «уходи». На земельных выборах в Тюрингии и Саксонии его партия потерпела сокрушительное поражение… Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну», — сообщил Володин.

Отмечается, что Шольц не ставит в приоритет развитие Германии и решение проблем граждан. Потеря дешёвых российских энергоресурсов привела к неконкурентности их производств. По его словам, страна находится в кризисе.

Он отметил, что Германия втянута в войну на Украине, она является основным поставщиком вооружения. По его словам, всё это происходит не только на фоне стагнации экономики, но и неэффективной миграционной политики. Володин заявил, что трудно представить, как Шольц и его правительство могут руководить Германией ещё год.

Ранее сообщалось, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в региональном парламенте. АдГ выступает против поставок оружия Киеву и за переговоры с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранным СМИ в РФ надо понимать необходимость соблюдения законов. Об этом он сказал в интервью монгольской газете «Оноодор», текст которого опубликован на сайте Кремля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ФСБ опубликовала документ о применении Японией биооружия в боях на Халхин-Голе

Путин заявил, что РФ обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам

Медведев рассказал, что на самом деле нужно Западу от Украины
#владимир путин
#президент
#правительство
#сми
#партия
#германия
#фрг
#интервью
#развитие
#вооружения
#шольц
#рф
#переговоры
#володин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Никогда не прогуливал»: Эдгард Запашный рассказал, каким был школьником
Дрессировщик Запашный: в школьное время я хотел, чтобы лето длилось дольше
02 сентября 2024, 08:00

Фото: istockphoto.com/Михаил Воскресенский

Первый день в школе после трех месяцев лета — это непросто. Но в любой трудности есть положительные моменты!
Народный артист, представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении Эдгард Запашный в беседе с «Радио 1» рассказал, что он не рвался в школу, однако всегда учился хорошо.

«Буду честен, не могу сказать, что я рвался в школу. Но учился я очень хорошо. Как и любой другой ребенок, хотел, чтобы дольше было лето, больше было каникулярных дней. Но когда приходилось идти в школу, ходил и не прогуливал», — рассказал дрессировщик.

Он также поздравил всех школьников с днем знаний и пожелал поскорее найти себя.

«Я бы современным школьникам порекомендовал пораньше осознать, кем они хотят стать в жизни, а когда они поймут, что хотят добиться успеха, тогда осознают важность получения образования», — сказал Запашный.

Читайте также:

Школьные линейки в Москве пройдут в помещениях и без родителей​

ИТ-эксперт Липов предупредил о мошенничествах в канун начала учебного года

В Мособлдуме перечислили меры поддержки для подмосковных школьников
#ребёнок
#лето
#эдгард запашный
#меры
#артист
#школа
#учёба
#день знаний
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владимир Путин прилетел в Кызыл
Владимир Путин впервые за 10 лет посетил Республику Тува
02 сентября 2024, 03:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прилетел в Кызыл, столицу Республики Тува. Об этом информирует ТАСС.
Впервые за десять лет глава государства посетит регион и осмотрит школу № 20 имение Героев Отечества, которая откроется в понедельник, 2 сентября. Президент проведет урок «Разговоров о важном».

Российский лидер также посетит Кызыльское президентское кадетское училище, открытое в 2014 году, и «Тубтен Шедруб Линг» – первый буддийский монастырь, построенный в России с 1991 года. Путин также встретится с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, чтобы обсудить вопросы развития субъекта РЫ.

До этого стало известно, что на этой неделе президент Путин посетит Восточный экономический форум (ВЭФ) и проведет совещание по вопросам развития Дальнего Востока. Также Путин посетит Монголию, где примет участие в едином дне голосования.

Читайте также:

Путин заявил о сохранении плана строительства нового города на Дальнем Востоке

Путин на встрече с Федорищевым призвал устраивать бойцов СВО на госслужбу

Путин поручил профинансировать тероборону приграничных областей
#владимир путин
#школа
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российским военным создали специальный мессенджер
«Известия»: в России разработали закрытый мессенджер для военных
02 сентября 2024, 01:47

Фото: istockphoto/undefined undefined

Российские специалисты разработали специальный закрытый мессенджер, предназначенный для использования в военных целях. Программа прошла испытания в зонах боевых действий и успешно используется на поле боя, сообщают «Известия».
Программное обеспечение )ПО) было создано волонтерским отрядом «Локтар». Сообщается, что мессенджер позволяет отправлять сообщения, отчеты о состоянии дел и обмениваться географическими данными. Кроме того, разработка включает инструменты для управления типом передаваемых данных в зависимости от пропускной способности средств связи.

«В условиях боевого применения работа мессенджера на переднем крае без доступа в интернет или сервера уже является необходимым требованием. Поэтому в наше ПО это было заложено изначально, но также мы добавили способность передавать данные между устройствами через имеющиеся на ЛБС средства связи», – говорит представитель проекта.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» разрабатывает специальные опоры для повышения эффективности стрелкового оружия в борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В зависимости от модификации на них могут быть установлены один или два пулемета Калашникова ПКМ или ПКТ, а также автоматы Калашникова.

Читайте также:

Адвокат Павла Дурова заявил о соблюдении всех европейских законов

Стало известно, что Telegram делал с судебными требованиями властей

Депутат Госдумы Шеремет: уехавшие из России могут повторить судьбу Дурова
#приложения
#военные
#мессенджеры
#оружие
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самойлов день 2 сентября: чего нельзя делать, чтобы не обеднеть
02 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Newlander90

Самойлов день ежегодно отмечается 2 сентября и является важным событием в народном календаре. Этот праздник связан с памятью святого Самойла, который почитается как защитник и покровитель. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества, его традициях и приметах, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день.

История торжества

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

Самойлов день имеет глубокие исторические корни. Святой Самойл был пророком, который жил в древности и стал символом мудрости и справедливости. В народной культуре этот день ассоциируется с окончанием лета и началом осени, что делает его особенно значимым для аграрного общества. Праздник отмечается в основном в восточнославянских странах и сопровождается различными ритуалами.

Пророка Самуила почитали как защитника мужчин и поэтому 2 сентября (по старому стилю — 20 августа) принято было уделять особое внимание представителям сильного пола. Хотя сельскохозяйственные работы еще продолжались — с полей убирали оставшуюся свеклу и морковь, женщины непременно готовили праздничные угощения.

В день Самуила на столе обязательно присутствовали борщ со свеклой, свекольник, а также как тушеная, так и свежая свекла. Считается, что угощение этими овощами принесет удачу. Кроме того, в этот день мужчин следует кормить жареным картофелем с грибами, что, согласно поверьям, помогает укрепить мужские силы, поднять дух и решить финансовые вопросы.


Традиции праздника


В Самойлов день существует множество традиций, которые передаются из поколения в поколение. В этот день принято завершать сбор поздних культур. Люди благодарят природу за щедрые дары и просят о хороших урожаях в будущем. В церквях зажигают свечи в честь святого Самойла, прося о здоровье и благополучии для себя и своих близких.

Этот день считается благополучным для сбора всей семьи за праздничным столом. Люди готовят традиционные блюда и делятся историями о своих предках.

После посещения церкви незамужние девушки направлялись в поле для сбора урожая. «Пора-свекольница – девкам невольница». Прежде чем приступить к работам, они склоняли головы перед землёй и выражали благодарность за её благодатность. Считалось, что самые старательные работницы будут вознаграждены здоровьем и красотой от Матушки-Земли. Мужчины приходили за урожаем, чтобы убрать свеклу в дом; такие обычаи соблюдались веками.

В день Самойлова мужчин не только хорошо кормили, но и баловали подарками. Дочери дарили своим отцам вышитые рубахи, а жёны успевали к этой дате связать тёплые вещи, такие как носки, шарфы, жилеты или рукавицы.

Фото: istockphoto / hopsalka

Приметы на Самойлов день


На Самойлов день существует множество примет, которые помогают людям предсказать погоду и урожай.

  • Если на деревьях много рябины — зима будет холодной.
  • Туман утром предвещает хороший урожай.
  • Если птицы собираются в стаи — ждите скорого похолодания.

Что можно делать в Самойлов день


В этот день рекомендуется благодарить природу за урожай и проводить ритуалы очищения, посещать церковь для молитвы и зажигания свечей, устраивать семейные застолья, чтобы укрепить родственные связи.

Что нельзя делать в Самойлов день

Фото: istockphoto / GettyTim82

Существуют определенные запреты на этот праздник. Одинокие прогулки по лесу могут привести к тому, что злые духи запутают следы и не позволят вернуться домой. Стрижка волос и ногтей может сократить жизненный путь.

Свадьбы и обручения предвещают несчастливую и недолгую жизнь для таких семей. Заведение новых знакомств потенциально может быть опасным. Не следует ссориться и конфликтовать с близкими — это может привлечь негативную энергию и привести к разорению. Нужно также избегать тяжелых физических работ — лучше посвятите этот день отдыху и духовным практикам.

Читайте также:

Фекла Свекольница 1 сентября: как избежать беды и почему нельзя долго смотреться в зеркало

Лошадиный праздник 31 августа: Что нужно сделать, чтобы удача преследовала целый год

Миронов день 30 августа: Что нужно сделать, чтобы беды обходили стороной
#история
#церковь
#праздник
#дом
#урожай
#здоровье
#жизнь
#туман
#традиции
#женщины
#семьи
#мужчины
#блюда
#люди
#приметы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белоруссии протестируют новый учебник истории с разделом о протестах и выборах
01 сентября 2024, 23:45

Фото: istockphoto/Chinnapong

Новые учебники по истории для 11 класса будут протестированы в Белоруссии в предстоящем учебной году. Об этом телеканалу ОНТ сообщил глава белорусского министерства образования Андрей Иванец.
«Те школы, которые были в прошлом году "в пилоте", с 1 сентября в 11 классе будут изучать тоже новый учебный предмет по новому учебнику. И там как раз-таки уже нашли свое отражение события 2020 года со всеми оценками: почему и кто хотел совершить государственный переворот», – отметил министр.

Иванец подчеркнул, что в новые учебники истории также будет включена информация о Всебелорусском народном собрании и практике единого дня голосования на выборах. Он также отметил, что история Белоруссии будет анализироваться в контексте мировой истории.

Ранее депутат белорусского парламента Игорь Марзалюк заявил, что история, общество и география Белоруссии должны преподаваться на белорусском языке в каждой школе, включая русскоязычные.

Читайте также:

Армянский учебник вызвал скандал: чему учат армянских школьников о России

Тайные планы НАТО раскрыты: Россия может потерять доступ к Балтийскому морю

США дают карт-бланш террористам: посол Антонов объяснил молчание американских властей
#сша
#белоруссия
#обучение
#учёба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Временное перекрытие Крымского моста парализовало движение в сторону Керчи
Более 500 машин встали в пробке у Крымского моста в сторону Керчи
01 сентября 2024, 22:00

Фото: istockphoto/ gutaper

Более 500 машин встали у Крымского моста перед пунктом досмотра со стороны Краснодарского края. Огромная пробка в сторону Керчи образовалась после временного ограничения движения транспорта на мосту. Об этом вечером 1 сентября сообщает РИА Новости Крым.
Движение транспорта перед Крымским мостом в сторону Керчи временно перекрыли в 16:00. Переправа была закрыта в течение 20 минут, которые успели парализовать движение на трассе в сторону Крыма. На момент открытия моста в пробке уже стояли 900 машин.

Мост является стратегическим объектом, поэтому досмотр в обязательном порядке проходят все автомобили. Автомобилистам рекомендуют проходить через пункты досмотра с часа ночи до 7 утра – это самое оптимальное время, когда нет больших очередей.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, как подготовить авто к длительной поездке

В России с 1 сентября ввели новый штраф для водителей

В России изменили правила установки дорожных камер
#мост
#движение
#автомобили
#транспорт
#дороги
#крым
#крымский мост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Павел Дуров гуляет по Парижу с блогершей Юлей Вавиловой
Павла Дурова заметили гуляющим по Парижу с криптокоучем Юлей Вавиловой
01 сентября 2024, 19:53

Фото: istockphoto/Brastock Images

Основателя Telegram Павла Дурова заметили гуляющим по Парижу в компании криптокоуча Юлии Вавиловой. Именно с ней Дуров летел на частном самолета из Азербайджана, когда его задержали во время приземления в парижском аэропорту 24 августа. Пару засняли на улице папарацци издания Paris Match.
После задержания Дурова блогерша осталась в Париже. Вскоре Daily Mail сообщили, что именно благодаря постам Юлии Вавиловой с геолокацией в запрещенной соцсети французские службы вычислили передвижения Дурова.

Отметим, что ордера на арест братьев Павла и Николая Дуровых французские власти выдали в марте 2024 года. Сооснователь ТГ и ВК, Николай Дуров, во Франции числится в розыске.

Читайте также:

Эскорт в ОАЭ и измена с Решетовой: что Алену Шишкову связывает с Дуровым и его арестом во Франции

Эротическая модель и бывшая Тимати: все любовницы Павла Дурова и кто из них «упек» его за решетку

Собчак, Шишкова и беременная модель: кто оказался тайной матерью детей Дурова и почему он ее скрывал
#арест
#соцсети
#telegram
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф