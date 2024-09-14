В Химках открыли новый скейт-парк

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
В Химках открыли скейт-парк площадью тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В химкинском сквере Марии Рубцовой появилась современная скейт-площадка, состоящая из боул-чаши и памп-трека.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Отметим, что модернизация сквера была проведена в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Помимо новой скейт-площадки в парке появились зоны для игры в настольный теннис, была оборудована дорожно-тропиночная сеть, установлены лавочки и урны.
В Химках активно ведутся работы по благоустройству парковых зон. В планах у руководства городского округа к 2027 году обновить семь парков и пять скверов.
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
«Мы услышали наших химчан и обновили скейт-парк в Новых Химках. На месте старой площадки у ребят для тренировок теперь есть новая, современная. Этот проект нам удалось реализовать при содействии регионального Министерства благоустройства», – рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.В день открытия обновлённой площадки юных посетителей угостили мороженым. А заместитель главы округа Олеся Романова, депутат Совета депутатов Химок Надежда Смирнова и лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов подарили ребятам шлемы и другие сувениры.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Отметим, что модернизация сквера была проведена в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Помимо новой скейт-площадки в парке появились зоны для игры в настольный теннис, была оборудована дорожно-тропиночная сеть, установлены лавочки и урны.
В Химках активно ведутся работы по благоустройству парковых зон. В планах у руководства городского округа к 2027 году обновить семь парков и пять скверов.
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Анастасия Чинкова