Проверить здоровье в выходные можно будет в 26 подмосковных парках

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В 26 парках Московской области в предстоящие выходные, 14 и 15 сентября, будут работать выездные бригады врачей. Стать участниками акции «Проверь своё здоровье в парках» можно будет в 24 городских округах – в Дмитрове, Зарайске, Лобне, Химках, Шатуре и других. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Акция в регионе продолжается. Кроме прохождения профилактического осмотра жители также могут пройти вакцинацию от гриппа. Это самый эффективный способ защиты себя и близких от заболевания и его опасных осложнений», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как подчеркнули в министерстве, для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
При необходимости пациентов направят в поликлинику на более углублённое обследование.
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Лора Луганская